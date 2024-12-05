Bedirhan Şener davasında rapor bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bedirhan Şener davasında rapor bekleniyor

Ankara'da Bedirhan Şener'in anneannesini öldürmesi davasında akıl sağlığı raporu beklenecek.

05.12.2024 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldürmesine ilişkin görülen davada Şener hakkında 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunun beklenilmesine karar verildi.
Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu tutuklu sanık Bedirhan Şener ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı Şener hakkında 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunun henüz dava dosyasına gelmediğini söyledi. Söz alan Cumhuriyet savcısı olayda somut delillerin olduğunu söyleyerek Şener'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Avukat beyanlarının ardından söz verilen sanık Şener, "Bir diyeceğim yoktur" dedi. Ara kararını açıklayan Mahkeme başkanı Şener'in akıl sağlığı için 4.İhtisas Kurulundan dava dosyasına gelecek olan raporun beklenilmesine hükmederek, Şener'in tutukluluk haline karar verdi. Duruşma 25 Ocak 2025'e ertelendi.
'Olayın geçmişi'
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bedirhan Şener, 31 Temmuz'da anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri, Bedirhan Şener'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şener hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener, 1 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek gözetim altına alındı. 3 haftalık gözlem süresi sonunda Bilkent Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen rapora göre, Şener'in cezai sorumluluğunu etkileyecek mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı, işlediği iddia edilen suçla ilgili, olayın hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği belirtildi. Bunun üzerine 29 Ağustos'ta Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Şener, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Abdüllatif Şener, Yerel Haberler, Güvenlik, Adli Tıp, Politika, 3-sayfa, ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bedirhan Şener davasında rapor bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:32 İstanbul’da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
11:17 Esnaftan konum vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan iddialara yanıt Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt
10:15 Turkcell’e büyük şok Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu Turkcell'e büyük şok! Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu
09:15 Şam öncesi son kale Hama’da çatışmalar gitgide şiddetleniyor Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor
23:47 Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:32 Yetenek yarışmasında yaşlı kadının dönüşümü izleyenlerin ağzını açık bıraktı Yetenek yarışmasında yaşlı kadının dönüşümü izleyenlerin ağzını açık bıraktı
15:19 112 yıllık kulüp sahipsiz kaldı 112 yıllık kulüp sahipsiz kaldı
15:17 Türk lirasında 4 yıl sonra bir ilk Türk lirasında 4 yıl sonra bir ilk
15:13 ABD’de kediyi öldürüp, yiyen kadına 1 yıl hapis cezası ABD'de kediyi öldürüp, yiyen kadına 1 yıl hapis cezası
15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:13 Cihantimur Ailesi’nden dehşete düşüren rapor: Öldürdüler, kaçtılar, ambulansları suçladılar Cihantimur Ailesi'nden dehşete düşüren rapor: Öldürdüler, kaçtılar, ambulansları suçladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 11:51:36. #1.12#
SON DAKİKA: Bedirhan Şener davasında rapor bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.