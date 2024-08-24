Bekçilerden kaçan şüpheliyi taksici yakaladı - Son Dakika
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Bekçilerden kaçan şüpheliyi taksici yakaladı

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Isparta'da bekçilerden kaçan şüpheliyi fark eden taksici, şahsı aracıyla takip ettikten sonra yakalandı. Şüpheliyi bekçilere teslim eden taksici Murat Petek, 'Birinin canını yakmış olabilir, tepkisiz kalamadım, üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum' dedi.

24.08.2024 09:09
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Bekçilerden kaçan şüpheliyi taksici yakaladı, o anlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı

Şüpheli şahsı yakalayan taksici: "Birinin canını yakmış olabilir, tepkisiz kalamadım"

ISPARTA - Isparta'da bekçilerden kaçan şüpheliyi fark eden taksici, şahsı aracıyla takip ettikten sonra yakalandı. Şüpheliyi bekçilere teslim eden taksici Murat Petek, "Birinin canını yakmış olabilir, tepkisiz kalamadım, üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum" dedi.

Isparta'da taksicilik yapan Murat Petek, 22 Ağustos gece saatlerinde Bağlar Mahallesi'ne müşterisini gideceği adrese bıraktı. Dönüş yolunda bir şüphelinin bekçilerden kaçtığını fark eden Petek, şahsı yakaladı. Kovalamaca anı taksicinin araç içi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şahsın kaçtığı, taksicinin onu takip etmesi ve araçtan indiği anlar ve bekçilerin şahısın yanına giderek alması ve taksicinin aracına bindiği anlar yer aldı.

Olay anını anlatan Petek, "Sokaktan şahsın birisi koşarak çıktı, ben de frene bastım birilerinden kaçtığını anladım. Arkasından birkaç kişi daha ya da birileri daha çıkabilir diye çarpmamak adına frene bastım, yavaşladım. İki tane bekçi koştu geldi. Bana bizi arabayı al dediler. Ben de o an hızlı düşünmek zorundaydım. Onları durup arabaya alırsam şahsın kaçabileceğini, yakalanmayacağını düşündüğüm için bekçileri almadım ve şahsın arkasından direkt devam ettim. Şahıs ara sokağa girdi, ben de ara sokağa girdim. İleride sağa dönüş bir ara sokak daha vardı, oraya girmeden onu orada yakalayayım diye oraya kadar bastım, geçtim kaçan şahsı. Şahıs ara sokağa döndü, ben de arabadan indim koşarak arkasından gittim yakaladım. Birkaç saniye sonra bekçiler geldi ve bekçilere teslim ettim. Şüpheli şahsın neden kaçtığını bilmiyorum. Bekçilere teslim ettim bekçiler de karakola götürdüler" dedi.

"Birinin canını yakmış olabilir, tepkisiz kalamadım"

Yaptığı davranışın riskli olduğunu söyleyen Murat Petek, "Riskli bir iş olabilir ama o şahsın ne yaptığını ben bilmiyordum. Hırsızlık yapmış olabilir, birinin canını yakmış olabilir, cinayeti işlemiş olabilir yani birilerine zarar vermiş olabilir. Vicdani muhakeme yapacak olursak, vicdani olan bir insan hiç kimse tepkisiz kalamaz bu olayda diye düşünüyorum. Ben de tepkisiz kalamadım, üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bekçilerden kaçan şüpheliyi taksici yakaladı
Kaynak: İHA

3-sayfa, Isparta, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bekçilerden kaçan şüpheliyi taksici yakaladı - Son Dakika

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