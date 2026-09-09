Bekçilerin durdurduğu şüpheli, Bolu'da cezaevi firarisi çıktı - Son Dakika
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Bekçilerin durdurduğu şüpheli, Bolu'da cezaevi firarisi çıktı

Bekçilerin durdurduğu şüpheli, Bolu\'da cezaevi firarisi çıktı
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Bolu'da gece devriyesinde hareketlerinden şüphelenilen kişi, bekçilerin kimlik kontrolünde cezaevi firarisi olduğu belirlenerek gözaltına alındı. İki ayrı dolandırıcılık suçundan da aranan şahıs, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Bolu'da bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu Y.A.'nın, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, gece saatlerinde Karaçayır Parkı'nda devriye sırasında hareketlerinden şüphelendikleri Y.A.'yı durdurdu. Bekçiler tarafından yapılan kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, Y.A. hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olarak arandığı belirlendi. Y.A.'nın ayrıca iki ayrı dolandırıcılık suçundan da aranma kaydının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Y.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Cezaevi, Bolu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bekçilerin durdurduğu şüpheli, Bolu'da cezaevi firarisi çıktı - Son Dakika

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