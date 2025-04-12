Bekçilerin Sürpriz Kutlaması

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kavga ihbarına giden çarşı ve mahalle bekçileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 180.'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, sürpriz kutlamayla karşılaştı.
Selçuklu mahallesinde sokakta kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çarşı ve mahalle bekçileri sevk edildi. Ekipler adrese ulaştığında pastalı kutlamayla karşılaştı.
Türk Polis Teşkilatı'nın 180.'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, bölge halkının kendileri için hazırladığı sürpriz kutlamayla karşılaşan çarşı ve mahalle bekçileri, mutluluklarını gizleyemedi. Çarşı ve mahalle bekçileri, pastayı alkışlar eşliğinde kesip ardından vatandaşlarla birlikte yediler. - AFYONKARAHİSAR
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