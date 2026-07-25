Belçika'da Çocuk İstismarı Vakaları Artıyor - Son Dakika
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Belçika'da Çocuk İstismarı Vakaları Artıyor

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2024'te Belçika'da 14,719 çocuk istismarı vakası kaydedildi, uzmanlar gerçek sayının daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Belçika'da 2024 yılında toplam 14 bin 719 çocuk istismarı vakası kayda geçtiği bildirildi. Günde ortalama 40 vakaya tekabül eden veriler hakkında uzmanlar, gerçek tablonun daha ağır olduğunu ve bunun sadece "buz dağının görünen kısmı" olduğunu belirtiyor.

Belçika'da çocuk istismarı vakalarının 2024 yılında arttığı bildirildi. Belçika Federal Parlamentosu Milletvekili Sophie de Wit tarafından Adalet Bakanı Annelies Verlinden'e yöneltilen bir soruya verilen cevapta Adalet Bakanlığı'nın elindeki son resmi kayıtlar paylaşıldı. Belçika Adalet Bakanlığı verilerine göre 2024 yılında 14 bin 719 çocuk istismarı vakası kayda geçti. Buna göre ülkede 2024 yılında günde ortalama 40 çocuk istismarı vakası kaydedildi. Bu artışın 2022'ye kıyasla yaklaşık yüzde 13'lük bir yükseliş gösterdiği ifade edildi.

Veriler genel kalıyor

Belçika'da çocuk istismarı konusunda özel bir kayıt sistemi bulunmadığı ve bu nedenle gerçek vakaların yansıtılmadığı eleştirileri yapılıyor. Belçika'da söz konusu verilerin polis ve Adalet Bakanlığı'nın genel kayıtlarından derlendiği ve fiziksel şiddet, özgürlükten mahrum bırakma ve reşit olmayanların mağdur olduğu cinsel suçları kapsadığı bildirildi. Ancak psikolojik şiddet, duygusal istismar ve ihmal gibi vakalar ayrı bir kategori olarak kaydedilmediği için gerçek istismar oranının daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar Belçika'da kayıtlara giren çocuk istismarı vakalarının gerçeği göstermekten uzak olduğu ve aslında verilerden 6 kat daha fazla vaka olduğunun tahmin edildiğini ifade ediyor.

De Wit: "Mevcut sistem çocukları korumakta yetersiz"

Flaman kökenli Anvers Bölgesi milletvekili Sophie de Wit, mevcut sistemin çocukları korumada yetersiz kaldığını belirterek hükümete çağrıda bulundu. de Wit, polis kayıtlarına giren vakaların yargı sürecine ulaştığında izinin kaybolduğunu iddia etti. de Wit, "Adalet Bakanlığı bugün kaç çocuk istismarı vakasının kovuşturmaya veya mahkumiyete dönüştüğünü söyleyemiyor. Bu kabul edilemez" dedi. Milletvekili de Wit ayrıca, yüksek tekrarlama riski taşıyan suçlulara yönelik olarak da "reşit olmayanlarla temas yasağı" getirebilecek bir yasa tasarısı sundu. de Wit, çocuk istismarı vakalarının tek ve merkezi özel bir veri tabanında toplanması gerektiğini belirtti.

Çocuk koruma kuruluşları ise hükümeti daha şeffaf veri paylaşımına, erken tespit mekanizmalarının güçlendirilmesine ve sosyal destek ağlarının genişletilmesine çağırıyor. Ülkede resmi olmayan verilere göre 2025 yılında da çocuk istismarı vakalarının artışını sürdürdüğü belirtiliyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Belçika, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Belçika'da Çocuk İstismarı Vakaları Artıyor - Son Dakika

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