Belçika'da Kreşte Şiddet Olayı
05.05.2026 19:44
6 aylık bebeğe şiddet uygulayan bakıcıya 3 yıl hapis cezası ve tazminat cezası verildi.

Belçika'nın Doğu Flandre şehrinde bir kreşte 6 aylık bir bebeğe şiddet uygulandığı belirlenen bakıcı, 3 yıl hapis cezası ve 12 Bin 512 euro tazminata mahkum edildi. Bakıcının hapis cezası şartlı olarak ertelendi.

Belçika'da yeni bir kreş skandalı daha yeni bir mahkeme kararıyla ortaya çıktı. Dava dosyasından edinilen bilgilere göre, 8 Haziran 2023'te Flaman bölgesinde yer alan Doğu Flandre şehrinde bir kreşte 6 aylık bir bebeğe şiddet uygulandığı belirlendi. Çocuklarını kreşten alan ve sağlık durumunu tuhaf bulan aile bebeği Gent şehrinde bulunan Üniversite hastanesinin (UZ Gent) acil servisine götürdü. Burada yapılan muayene ve incelemelerde bebeğin şiddete maruz kaldığı belirlendi.

Bebeğin "sarsıldığı" tespit edildi

UZ Gent'te yapılan kontrollerde bebeğe "sarsılmış bebek sendromu" teşhisi kondu. Çocuğun gittiği Evergem'deki kreşte çalışan kadın şüphe üzerine sorguya alındı. Kadının önce iddiaları reddettiği, ancak ikinci sorgusunda bebeği sarstığını itiraf ettiği bildirildi. Adli tıp raporuna göre sarsma en az beş saniye sürdü. İtiraf üzerine görülen mahkeme sonuçlandı. Karara göre mahkeme söz konusu bakıcıyı 3 yıl hapis cezası ve tazminata mahkum etti. Bakıcının hapis cezası şartlı olarak ertelenirken, mağdur bebeğin ailesine 12 Bin 512 euro tazminat ödemesine karar verildi. Ayrıca bin 725 euroluk dava masraflarının da bakıcı tarafından ödenmesine hükmedildi.

Kreş kalıcı olarak kapandı

Bebeğin hastanede bir hafta kaldığı, klinik olarak belirgin bir hasar görülmediği, ancak uzun vadeli sonuçların ancak çocuğun reşit olduğunda kesinleşebileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılmasından sonra kreşin üç ay geçici olarak işletmecileri tarafından kapatıldığı daha sonra da 2024 yılında da kreşi kalıcı olarak kapattıkları öğrenildi. - GENT

Kaynak: İHA

