Belçika'da Nevruz kutlamaları sırasında PKK provokasyonu - Son Dakika
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Belçika'da Nevruz kutlamaları sırasında PKK provokasyonu

Belçika'da gerçekleşen Nevruz kutlamaları sırasında bir grup, Türk mahallesinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve Abdullah Öcalan'ın posterlerini açarak provokasyonda bulundu. Türk asıllı bir kişiye saldırıda bulunan PKK/KCK sempatizanlarına mahallede yaşayan diğer Türkler karşılık verdi ve olaylar başka mahallelere yayıldı. Belçika polisi müdahale etti ancak olaylar sosyal medya üzerinden manipülatif haberlerle daha da büyüdü. PKK/KCK üyelerinin Avrupa ülkelerinde hızla bir araya gelmesi, mobilize olma potansiyellerini ortaya koydu. Olayların başlatıcısı Suriye kökenli PKK/KCK müzahiri Mohammed Alkhalil ve etkili isimler arasında PKK/KCK Belçika sözde sorumlusu Şahan Kod Osman Pınar bulunuyor.

27.04.2024 18:56
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Belçika'da, aralarında Suriyelilerin de olduğu bir grup Nevruz kutlamalarından dönerken, provokasyon amaçlı geçtikleri Türk mahallesinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini açtı. Konvoya tepki gösteren Türk asıllı bir kişiye terör örgütü PKK/KCK sempatizanları saldırıda bulundu.

Belçika'nın Hasselt kentine bağlı Heusden-Zolder ilçesinde 24 Mart 2024 Pazar günü Nevruz kutlamaları sonrasında Türk ve Kürt gruplar arasında dünya basınında da yer bulan bir arbede yaşandı. Saldırıya mahallede yaşayan diğer Türklerin karşılık vermesi ile olay büyüdü ve başka mahallelere yayıldı. Belçika polisi olaylara TOMA'larla müdahale etti. Diğer mahallelere yayılan gruplar polis helikopterleri ile takip edildi. Örgüt sosyal medya üzerinden manipülatif haberler yayarak olayların daha da büyümesine neden oldu. Üstelik olayların Belçika sınırlarını aşmasını da sağladılar. Başta Fransa, Almanya, Hollanda ve Avusturya olmak üzere civar ülkelerden örgüte müzahir kişiler Belçika'ya akın etti. Terör örgütü PKK/KCK üyelerinin Avrupa ülkelerinde bu kadar hızlı bir araya gelmesi, mobilize olma potansiyellerini de ortaya koydu.

Belçika'daki olayların başlamasında PKK/KCK izi

Belçika'da meydana gelen bu olayları başlatan kişinin Suriye kökenli PKK/KCK müzahiri Mohammed Alkhalil olduğu ortaya çıktı. Suriyeli Alkhalil, Belçika Tessenderlo'da yaşadığı ve Belçika'daki fitili ilk ateşleyen PKK/KCK'lı olduğu öğrenildi. Eylemlerin bir mahalleden çıkıp daha geniş bir alana yayılmasında etkili olan kişinin ise PKK/KCK Belçika sözde sorumlusu Şahan Kod Osman Pınar olduğu tespit edildi. Pınar'ın, eylemlere Almanya'dan gençlik mensuplarının takviye getirilmesinde de emri veren kişi olduğu öğrenildi.

Olaylarda yönlendirici konumda olan diğer isimlerin ise; Belçika/ Anvers PKK/KCK sözde sorumlusu Azat Kod Veysi Akbaş, Devrimci Gençlik Hareketi (TCŞ) Anvers sözde sorumlusu Şirvan Rojhilat Kod Mahdı Sadeghi, Liege sözde Sorumlusu ve Belçika/ Verviers Demokratik Kürt Toplum Merkezi (DKTM) yöneticisi Yado Geveri kod Şefket Öztunç olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Belçika'da Nevruz kutlamaları sırasında PKK provokasyonu - Son Dakika

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