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Belçika'ya göçün 60. yılı Türk ve Fas toplumlarının düzenlediği resepsiyonla kutlandı.

Belçika'da yaşayan Türk ve Fas toplulukları 1964 yılında yapılan İşgücü Anlaşması'nın 60. yıldönümünü kutladı. Liege Kongre Merkezi'nde düzenlenen resepsiyona Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ve Fas Liege ve Lüksemburg Baskonsolosu Abidin Abdülkadir katıldı.

Türk ve Fas toplumlarının birlikte düzenlediği etkinlikte her iki toplumun kültürel özelliklerini yansıtan objeler sergilenirken, yöresel lezzetler de ikram edildi. Belçika'ya anlaşma çerçevesinde ilk göç edenlerin hatıralarını anlattığı etkinlikte, zeybek gösterisi yapıldı. Organizasyonda ayrıca "Kahve Günü" etkinliği de düzenlenirken, konuklara Fas nane çayı ve Türk kahvesi ikram edildi.

"Türk kahvesini Avrupa'ya yaymaya gayret ediyoruz"

Çok sayıda Türk ve Faslı misafirin katıldığı etkinliğin organizasyonunda Türk cami dernekleri ile Türkçe ve kültür öğretmenleri aktif görev aldı. Liege Diyanet Merkez Camii dernek başkanı Erol Kahraman, "60 yıl önce göçen ve buraya gelen, madene inen babalarımızın devamını, 60. yılını kutluyoruz. Kahve günü etkinliğine bugün Faslılarla birlikte katılıyoruz. Nice 60 yıllar diliyoruz. Büyüklerimiz geldi burada çalıştılar ve bize bu güzel şartları sundular. Kendilerinden Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Türk kahvesi etkinliğinin koordinatörlüğünü yapan ve Liege şehrinde Türk kültürü öğretmeni olan Nadir Akbolat ise "UNESCO tarafından kabul edilen Türk kahvesini Belçika'da tanıtmaya ve Belçika'dan bütün Avrupa'ya yaymaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk işçi topluluğunun buraya gelişinin 60. yılı münasebetiyle "kahvenin dostluğu, dostluğun kahvesi" temalı bir gün düzenlediklerini belirten Akbolat, "Bugünde de amacımız Türk kahvesi ve kültürümüzü tanıtmak ve bir araya gelmekti" dedi.

Etkinliğe katılan Belçikalı siyasiler ve konuklar da hatıra konuşmaları yaptı. - LIEGE