Belediye Başkanı Altınışık Eti Krom işçilerine destek verdi - Son Dakika
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Belediye Başkanı Altınışık Eti Krom işçilerine destek verdi

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Elazığ'da Eti Krom Yıldırım A.Ş'ye ait maden ocaklarında çalışma şartlarının düzeltilmesini isteyen işçilerin başlattığı eyleme Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık destek verdi.

10.07.2024 15:32  Güncelleme: 15:40
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Belediye Başkanı Altınışık eylem yapan Eti Krom işçilerine destek verdi

ELAZIĞ - Elazığ'da Eti Krom Yıldırım A.Ş'ye ait maden ocaklarında, çalışma şartlarının düzeltilmesini isteyen işçilerin başlattığı eylem sürüyor. Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık işçileri ziyaret ederek, "Orada 3 tane adam kazansın diye 3 bin kişiyi mağdur edemem. Bende size sahip çıkacağım" dedi.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan Eti Krom Yıldırım A.Ş'ye ait maden ocaklarında çalışan işçiler, çeşitli haklar talep ederek isteklerinin yerine getirilmesi için yönetime süre tanımasının ardından eylem başlattı. 300'ü aşkın işçinin eylemi 10'uncu gününe girdi. Çalışma şartlarının düzeltilmesi ve ücretlerine zam yapılmasını isteyen işçiler, isteklerinin yerine getirilinceye kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguladı. İşçileri bugün Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık "Bunların hakkını vereceksiniz. Halkı burada yalnızlığa itemem. Orada 3 tane adam kazansın diye 3 bin kişiyi mağdur edemem. Bende size sahip çıkacağım" dedi.

Belediye Başkanı Zafer Altınışık, "Eminim Cumhurbaşkanımızın buradaki olaydan haberi yok. Burayı özelleşitirme yaparken oradaki insanlara zülüm et demedi. Git orayı kapat demedi. Burayı cumhurbaşkanından başkası kapatamaz. Ben sendika başkanı değilim, belediye başkanıyım. Bana Alacakaya halkının verdiği yetkiye dayanarak burada konuşuyorum. Burada Alacakayalı da var Palulu da var. Herkes bu yörenin halkıdır. Ben ayrım yapmıyorum. Bunların hakkını vereceksiniz. Halkı burada yalnızlığa itemem. Orada 3 tane adam kazansın diye 3 bin kişiyi mağdur edemem. Bende size sahip çıkacağım. Hayatta olduğum sürece hepinize sahip çıkacağım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Belediye Başkanı Altınışık Eti Krom işçilerine destek verdi - Son Dakika

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