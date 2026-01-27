Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 1'inci gün sona erdi - Son Dakika
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 1'inci gün sona erdi

27.01.2026 17:16
Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik açılan davada, 200 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, dosyada tefrik talebini reddederek duruşmayı yarına erteledi.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Bir kısım tutuklu sanıklar, dosyanın tefrik edilmesini talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, taleplerinin reddedilmesine hükmetti. Heyet, duruşmayı yarına ertelerken, görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Ceyhan Kayhan, mahkemede savunma yapacak.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde görülen duruşmada, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan mahkemeye yetkisizlik talebi

Duruşmada mahkeme heyetine taleplerini ileten Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin avukatları, dosyada yetkisizlik kararı verilerek, davanın Adıyaman'da görülmesini talep etti.

Aziz İhsan Aktaş Avukatı, "Bu dava, tarihin en büyük yolsuzluk davası, dava ayrı ayrı tefrik edilirse, karar ayrı ayrı mahkemelerde değerlendirilemez. Yetkisizlik kararı verilmeden davanın bu mahkemede görülmesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme tarafından tefrik talebi reddedildi

Duruşmaya avukat taleplerinin değerlendirilmesi için verilen 1 saat aranın ardından heyet, bir kısım sanık avukatlarının dosyanın tefrik edilmesine ilişkin taleplerinin reddedilmesine hükmetti.

Kimlik tespitleri sırasında Aziz İhsan Aktaş aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu mesleğinin iş adamı olduğunu beyan etti.

Öte yandan, Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Rıza Akpolat ise, kimlik tespiti sırasında tüm mal varlığına el konulduğunu belirterek, gelirinin olmadığını söyledi. 6 Ocak günü CHP İl Başkanlığı seçimine muhalefet karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı davada Akpolat, aylık gelirinin 300-500 bin lira civarı olduğunu aktarmıştı. Duruşmada, kimlik tespitlerinin sona ermesinin ardında, mahkeme başkanı tarafından iddianame özeti okundu.

Yarın sanık savunmalarına başlanacak

Duruşmada, kimlik tespitinin sona ermesi ve iddianamenin okunmasının ardından mahkeme, duruşmayı yarına erteledi. Yarın görülecek olan duruşmada ilk olarak görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Ceyhan Kayhan'ın savunma yapacağı öğrenildi. Kayhan'ın ardından diğer sanıkların da savunmalarının alınması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

