"Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasında 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika
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"Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasında 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

10.07.2026 18:50
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Avcılar ve Beşiktaş belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 7 sanık, rüşvet ve ihale usulsüzlüğü iddialarıyla yargılandıkları davada tutuklu kalmaya devam ediyor.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 200 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanıklar yönünden inceleme yaptı. Mahkeme, aralarında görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın bulunduğu 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada tutukluluk incelemesi yapıldı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, sanıkların suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, öngörülen ceza miktarına göre tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olduğu ve kaçma hususunda kuvvetli şüphenin bulunduğu birlikte değerlendirilerek, Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka, Oya Tekin, Özcan Zenger, Rıza Akpolat ve Utku Caner Çaykara'nın tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İhsan Aktaş, Politika, 3. Sayfa, Beşiktaş, Avcılar, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' davasında 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasında 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika
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