Belediye çalışanının bayrak hassasiyeti

Kepez ilçesi Varsak Demirel Tansu Çiller Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Kepez Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nda kamyon şoförü olarak görev yapan Serhat Acar isimli personel, cadde üzerinde seyir halindeyken bir çöp konteynerine atılmış vaziyetteki Türk bayrağını fark etti. Aracı yol kenarına çeken belediye personeli çöp konteynerine atılmış haldeki bayrağı alarak temizledi. Ardından Türk bayrağını muhafaza altına alarak kamyonunun ön konsoluna serdi. Belediye personelinin bayrağı çöpte bularak altığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA