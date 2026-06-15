Epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren belediye otobüsü şoförü taktir topladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ A.Ş. bünyesinde görev yapan belediye otobüsü şoförü Cemil Kozan, görev yaptığı sırada sergilediği duyarlı davranışla vatandaşların takdirini topladı.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saat 07.30 sıralarında 2B Bostanbaşı hattında sefer yapan belediye otobüsünde meydana geldi. Seyir halindeyken yolculardan birinin aniden rahatsızlanarak epilepsi nöbeti geçirdiğini fark eden şoför Cemil Kozan, vakit kaybetmeden harekete geçti. Yolcunun sağlık durumunun ciddiyetini göz önünde bulunduran Kozan, güzergahını değiştirerek otobüsü en kısa sürede Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne yönlendirdi. Hastaneye ulaştırılan yolcu sağlık ekiplerine teslim edilirken, gerekli müdahalenin ardından tedavi altına alındı.

Otobüste bulunan yolcular, yaşanan olay sırasında soğukkanlılığını koruyan ve insan hayatını her şeyin önünde tutan şoför Cemil Kozan'a teşekkür etti. Vatandaşlar, belediye otobüsü şoförünün gösterdiği duyarlılık ve hızlı müdahalenin örnek bir davranış olduğunu belirterek takdirlerini dile getirdi.

MOTAŞ personelinin sergilediği bu örnek davranış, toplu taşıma hizmetinin yalnızca ulaşımı sağlamakla kalmayıp, gerektiğinde insan hayatına dokunan önemli bir kamu hizmeti olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Şoför Cemil Kozan'ın duyarlılığı, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - MALATYA