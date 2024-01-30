Belen\'deki konteyner kent sakinlerine yangın eğitimi verildi

Hatay'ın Belen ilçesinde konteyner kent sakinlerine yangın eğimi verildi.

Belen ilçesi Halilbey Mahallesi'nde kurulan konteyner kentte ikamet eden vatandaşlara yangın söndürme ve korunma yöntemleri hakkında eğitim verildi. İtfaiye ekipleri tarafında verilen eğitime vatandaşlardan yoğun ilgi gösterdi. Ekipler, vatandaşlara teorik ve uygulamalı olarak yangın eğitimi verdi. Eğitim sonrası itfaiye ekipleri tarafından vatandaşlara el afişleri dağıtıldı. - HATAY