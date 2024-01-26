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Hatay'ın Belen ilçesinde konteyner kent sakinlerine yangın eğitimi verildi - Son Dakika
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Hatay'ın Belen ilçesinde konteyner kent sakinlerine yangın eğitimi verildi

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde kurulan konteyner kent sakinlerine itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürme ve korunma yöntemleri hakkında eğitim verildi. Eğitime vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve teorik ve uygulamalı olarak yangın eğitimi aldılar. İtfaiye ekipleri ayrıca bilgilendirici el afişleri dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

Hatay\'ın Belen ilçesinde konteyner kent sakinlerine yangın eğitimi verildi
26.01.2024 - 10:15,  Güncelleme: 10:16
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Hatay'ın Belen ilçesinde konteyner kent sakinlerine yangın eğimi verildi.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde kurulan konteyner kent halkına yangın söndürme ve korunma yöntemleri hakkında eğitim verildi. İtfaiye ekipleri tarafında verilen eğitime, vatandaşlardan ilgi yoğundu. Ekipler, vatandaşlara teorik ve uygulamalı olarak yangın eğitimi verdi. İtfaiye ekipleri tarafından dağıtılan bilgilendirici el afişleri vatandaşlara verdi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Belen ilçesinde konteyner kent sakinlerine yangın eğitimi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'ın Belen ilçesinde konteyner kent sakinlerine yangın eğitimi verildi - Son Dakika
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