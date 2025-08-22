Aksaray'da Yüzme Havuzunda Paniğe Neden Olan Tartışma

Aksaray'da yüzme havuzunda yüzmeye gelen kadın ile havuzda görevli kadın arasında çıkan tartışma paniğe neden olurken, havuzdan çıkan kadının polislere sürekli olarak "Teşkilat" ve "Başkanlar" deyip, "Benim kim olduğumu bilmiyor şikayetçiyim" demesi dikkat çekti. Yaşanan olay 2020 yılında İstanbul Tuzla'da yaşanan teşkilat vakasını hatırlattı.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesinde bulunan Olimpik Yüzme Havuzunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, havuza yüzmeye gelen Şebnem B. bir süre sonra havuz görevlisi olan Burcu D. ile havuza saç düşmesi ve tutamaklardan tutunma meseli yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte havuz güvenlik görevlileri olay yerine polis çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olaya müdahale ederken, havuzdan çıkıp "Şikayetçiyim" diyerek gelen Şebnem B. söylediği sözlerle 2020 yılında İstanbul Tuzla'da yaşanan teşkilat vakasını hatırlattı. "Bu bayanlardan şikayetçiyim, çok kötü düştüm. Belediye başkanımızın da haberi var, teşkilat başkanımızın da haberi var şikayetçiyim hakkında işlem yapılsın. Ben başkanları aradım zaten 'Şikayetçi ol' dediler. Başkanların hepsinin haberi var şikayetçi olacağım. Benim kim olduğumu da bilmiyor arkadaş" diyen Şebnem B., "Ben AK Parti Kadın Kollarındanım, teşkilattanım. Bana hakaret etti, anneme hareket etti. Sonuna kadar şikayetçiyim. İftiradan da açacağım sana mahkeme. Sen kimsin? Cankurtaranmış, can batıran" dedi. Kadının bu sözleri karşısında polis ekipleri şikayetçi olduğunu belirten Şebnem B.'yi polis aracına alarak ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Öte yandan, Şebnem B.'nin AK Parti Kadın Kolları üyesi olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY