Aksaray'da Yüzme Havuzunda Paniğe Neden Olan Tartışma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Aksaray'da Yüzme Havuzunda Paniğe Neden Olan Tartışma

22.08.2025 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da yüzme havuzunda yüzmeye gelen kadın ile havuzda görevli kadın arasında çıkan tartışma paniğe neden olurken, havuzdan çıkan kadının polislere sürekli olarak "Teşkilat" ve "Başkanlar" deyip, "Benim kim olduğumu bilmiyor şikayetçiyim" demesi dikkat çekti.

Aksaray'da yüzme havuzunda yüzmeye gelen kadın ile havuzda görevli kadın arasında çıkan tartışma paniğe neden olurken, havuzdan çıkan kadının polislere sürekli olarak "Teşkilat" ve "Başkanlar" deyip, "Benim kim olduğumu bilmiyor şikayetçiyim" demesi dikkat çekti. Yaşanan olay 2020 yılında İstanbul Tuzla'da yaşanan teşkilat vakasını hatırlattı.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesinde bulunan Olimpik Yüzme Havuzunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, havuza yüzmeye gelen Şebnem B. bir süre sonra havuz görevlisi olan Burcu D. ile havuza saç düşmesi ve tutamaklardan tutunma meseli yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte havuz güvenlik görevlileri olay yerine polis çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olaya müdahale ederken, havuzdan çıkıp "Şikayetçiyim" diyerek gelen Şebnem B. söylediği sözlerle 2020 yılında İstanbul Tuzla'da yaşanan teşkilat vakasını hatırlattı. "Bu bayanlardan şikayetçiyim, çok kötü düştüm. Belediye başkanımızın da haberi var, teşkilat başkanımızın da haberi var şikayetçiyim hakkında işlem yapılsın. Ben başkanları aradım zaten 'Şikayetçi ol' dediler. Başkanların hepsinin haberi var şikayetçi olacağım. Benim kim olduğumu da bilmiyor arkadaş" diyen Şebnem B., "Ben AK Parti Kadın Kollarındanım, teşkilattanım. Bana hakaret etti, anneme hareket etti. Sonuna kadar şikayetçiyim. İftiradan da açacağım sana mahkeme. Sen kimsin? Cankurtaranmış, can batıran" dedi. Kadının bu sözleri karşısında polis ekipleri şikayetçi olduğunu belirten Şebnem B.'yi polis aracına alarak ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Öte yandan, Şebnem B.'nin AK Parti Kadın Kolları üyesi olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Yüzme Havuzunda Paniğe Neden Olan Tartışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
5-0’lık tarihi maç İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları 5-0'lık tarihi maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
97 yıllık Marşal pastası mahkemelik oldu 97 yıllık Marşal pastası mahkemelik oldu
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Batan teknede kaybolan 2 çocuk kayalıklarda bulundu Batan teknede kaybolan 2 çocuk kayalıklarda bulundu
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
67 yaşındaki oyuncu Sharon Stone, verdiği cesur pozlarla büyüledi 67 yaşındaki oyuncu Sharon Stone, verdiği cesur pozlarla büyüledi
Öğretmenini darp eden öğrenciyi, güvenlik böyle etkisiz hale getirdi Öğretmenini darp eden öğrenciyi, güvenlik böyle etkisiz hale getirdi
Borsa İstanbul’da tarihi zirve Borsa İstanbul'da tarihi zirve
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Babasını toprağa veren Hayal Köseoğlu içini döktü Babasını toprağa veren Hayal Köseoğlu içini döktü

07:32
Şili’de 7.5 büyüklüğünde deprem Tsunami alarmı verildi
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
07:19
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 08:41:18. #7.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da Yüzme Havuzunda Paniğe Neden Olan Tartışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.