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Bursa'da içi sucuk dolu kamyoneti yıkayan şahıslar yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da içi sucuk dolu kamyoneti yıkayan şahıslar yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir benzin istasyonunda içi sucuk dolu kamyoneti yıkayan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekipleri, etiketsiz sucuklar sebebiyle şahıslara idari işlem yapacak.

Bursa\'da içi sucuk dolu kamyoneti yıkayan şahıslar yakalandı
06.01.2024 - 14:01,  Güncelleme: 14:03
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Bursa'da bir benzin istasyonunda içi sucuk dolu kamyoneti ve içindeki etiketsiz sucukları tazyikli su ile yıkarken görüntülenen 2 şahıs; jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekipleri, etiketsiz sucuklar sebebiyle şahıslara idari işlem yaptı.

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı İstanbul Yolu Kurtul Mahallesindeki bir benzin istasyonunda 2 kişinin panelvan minibüsün içerisindeki sucukları tazyikli su tabancasıyla yıkandığını farkeden bir vatandaş o anları görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada, paylaşılınca Bursa İl Tarım Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri harekete geçti.

Görüntülerdeki benzin istasyonunun güvenlik kamera kayıtlarından sucukların yıkandığı panelvan minibüsün plakasını belirleyen jandarma ekipleri, aracı Gemlik ilçesinde buldu. Minibüs jandarma karakoluna götürüldü.

Sucukların neden ıslatıldığı tespit edilemezken, inceleme sonrası Bursa Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin sucukları imha edeceği belirtildi.

İfade vermesi için Jandarma karakoluna getirilen şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 186. maddesi uyarınca işlem yapılacağı kaydedildi.

Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin de sucukların etiketsiz olması sebebiyle idari para cezası uygulayacağı belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Bursa, Tarım, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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