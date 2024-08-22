Benzin istasyonundaki tır alev topuna dönüştü - Son Dakika
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Benzin istasyonundaki tır alev topuna dönüştü

Çankırı-Ankara karayolunda bulunan bir benzin istasyonunda park halindeki bir tırın kabin kısmında çıkan yangın, hızlı müdahale sayesinde faciaya dönüşmeden kontrol altına alındı.

22.08.2024 23:53
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Benzin istasyonundaki tır alev topuna dönüştü

ÇANKIRI - Çankırı- Ankara karayolunda benzin istasyonundaki bir tır alev topuna dönüştü. Ekiplerin ve vatandaşların hızlı müdahalesi muhtemel bir faciayı önledi.

Olay, Çankırı-Ankara karayolu Ballıca mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan bir tırın kabin kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tırı sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, tır kullanılmaz hale geldi. Yangının akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürülmesi ise ihtimal bir faciayı önledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Benzin istasyonundaki tır alev topuna dönüştü - Son Dakika

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