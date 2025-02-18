Berberde öldürülen adamın katili tanıdık çıktı - Son Dakika
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Berberde öldürülen adamın katili tanıdık çıktı

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Adana'da berberde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Onur Nursoy cinayetinde sır perdesi kaldırıldı. Nursoy'un ziyarete gittiği berber arkadaşı tarafından aralarında çıkan tartışma sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı. Nursoy'u göğsünden 4 kez vuran katil zanlısı ifadesinde, "Kendimi korumak için ayaklarına ateş ettim." dedi.

18.02.2025 10:05  Güncelleme: 10:22
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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde 14 Şubat'ta berberdeki cinayette sır perdesi kaldırıldı. İddiaya göre, Onur Nursoy (24) borç verdiği arkadaşı İrfan M.'nin (35) berber dükkanına gitti. Nursoy, burada arkadaşından alacağını istedi ancak alamadı.

BERBER ARKADAŞI SİLAHLA KATLETTİ

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İrfan M., arkadaşı Onur Nursoy'u göğsünden 4 kez vurdu. Onur Nursoy, karnından vurularak yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nursoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Nursoy'a yapılan otopsisinin ardından cesedi toprağa verildi.

Berberde öldürülen adamın katili tanıdık çıktı

BOŞ ARAZİDE YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Onur Nursoy'un katilini yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde katil zanlısı İrfan M.'yi kuzeni Emir M.'nin bölgeden kaçırdığını tespit etti. Kamera incelemeleri sonucu şüpheli İrfan M.'nin kaçtığı otomobil Sarıçam İlçesine bağlı Karaömerli Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Bölgeden fazla kaçamayacaklarını ön gören dedektifler, İrfan M. ve kaçmasına yardım eden kuzeni Emir M.'yi boş arazide yakaladı.

Berberde öldürülen adamın katili tanıdık çıktı
İrfan M.

GÖĞSÜNDEN 4 KEZ VURUP "AYAĞINA SIKTIM" DEDİ

Emniyette sorguya alınan İrfan M., "Kendimi korumak için ateş ettim. Bana saldırdı, kendimi koruma için ayaklarına ateş ettim. Çok pişmanım" dediği öne sürüldü.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İrfan M. "Kasten adam öldürme" suçundan kuzeni Emir M. ise "Yardım ve yataklık" suçundan tutuklandı.

Berberde öldürülen adamın katili tanıdık çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Berberde öldürülen adamın katili tanıdık çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kemsl:
    Adana kapatılsın 9 2 Yanıtla
  • osman şahin:
    HERKESİN BELİNDE SİLAH HAK HUKUK ADALETİ HERKES KENDİ SAĞLIYOR 5 0 Yanıtla
  • 6490203:
    sen bir daha ateş etme kardeşim beceremiyorsun demek ki 3 0 Yanıtla
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