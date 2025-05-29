Berberde Kardeş Cinayeti: Katil Yakalandı - Son Dakika
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Berberde Kardeş Cinayeti: Katil Yakalandı

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29.05.2025 06:58
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Berberde Kardeş Cinayeti: Katil Yakalandı
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Samsun'da ağabeyinin silahlı saldırısında ölen Barış Kol'un katili Ahmet Kol, güvenlik kameralarıyla yakalandı.

54 ayrı güvenlik kamerasına ait 213 saatlik görüntü incelendi... Berberde kardeşini öldüren şahıs yakalandı

SAMSUN - Samsun'da 1998 yılında cezaevi müdürü cinayetinde adı geçen ve cezasını tamamlayan şahıs, berberde ağabeyinin silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti. Polis, 54 ayrı güvenlik kamerasına ait yaklaşık 213 saatlik görüntüyü inceleyen kardeş katilini saklandığı yerde yakaladı.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi üzerindeki bir berber dükkanında önceki gün saat 16.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte hapis cezası alan ve hapis cezasını tamamlayan Barış Kol (43), berberde ağabeyinin silahlı saldırısına uğradı. Kafasından vurulan Barış Kol, olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Barış Kol yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis silahlı saldırıyı Barış Kol'un ağabeyi Ahmet Kol'un gerçekleştirdiği tespit etti.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ahmet Kol'un yakalanması için Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Özel Harekat ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Ekipler, 54 ayrı güvenlik kamerasına ait yaklaşık 213 saatlik görüntüyü titizlikle inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Ahmet Kol, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde saklandığı adres tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda Ahmet Kol, suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, kardeşlerin babaları Hüseyin Kol'un cezaevinde bulunduğu sırada kanser hastalığı dolayısıyla kaldırıldığı özel bir hastanede dün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Berberde Kardeş Cinayeti: Katil Yakalandı - Son Dakika

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