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Bergama'da orman yangını

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın ilçeye bağlı Çobanlar Mahallesi'nde saat 15: 13 sıralarında bir ormanlık alanda başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başladı.

Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.