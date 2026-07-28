Bergama'da Rüzgar Türbini Yangını - Son Dakika
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Bergama'da Rüzgar Türbini Yangını

Bergama\'da Rüzgar Türbini Yangını
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Bergama'da bir rüzgar türbini alev aldı, yangın helikopterle söndürüldü. İnceleme başlatıldı.

İzmir'in Bergama ilçesinde rüzgar türbininde yangın çıktı. Alev alev yanan türbinden yükselen dumanlar ilginç görüntüled oluştururken, yangın Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Bergama ilçesine bağlı Koyuneli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki bir rüzgar türbininde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Türbini saran alevler ve yükselen dumanlar çevrede ilginç görüntüler oluştururken, yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yangının ormanlık alana sıçrama riskine karşı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopteri, havadan gerçekleştirdiği müdahaleyle alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnceleme, Çevre, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bergama'da Rüzgar Türbini Yangını - Son Dakika

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