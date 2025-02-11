Bergama'da Trafik Kazası: Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bergama'da Trafik Kazası: Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Bergama\'da Trafik Kazası: Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bergama ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 19 yaşındaki lise öğrencisi Mehmet Pak hayatını kaybetti.

11.02.2025 21:28
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İzmir'in Bergama ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında lise öğrencisi genç hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Küçükkaya Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A. (39) yönetimindeki 35 AZT 806 plakalı otomobil, M.S. (19) idaresindeki 35 VAD 16 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü M.S.'nin yaralandığı, aynı otomobil içerisinde bulunan lise öğrencisi Mehmet Pak'ın (19) ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü M.S. Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılırken, Mehmet Pak'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü O.A., ifadesi alınmak üzere götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bergama'da Trafik Kazası: Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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