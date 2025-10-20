Berlin'de Merz'e Göçmen Karşıtı Protesto - Son Dakika
Berlin'de Merz'e Göçmen Karşıtı Protesto

20.10.2025 11:22
Berlin'de 1800 kişi, Başbakan Merz'in göçmenlere yönelik açıklamalarını protesto etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de aralarında yabancı kökenlilerin de olduğu yaklaşık bin 800 kişi, 'Şehrin görüntüsünde hala sorun var. Bu nedenle İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, sınır dışı operasyonlarının uygulanması için çalışıyor' diyen Başbakan Friedrich Merz'i protesto etti.

Almanya'da göçmen karşıtı açıklama yapan Başbakan Friedrich Merz'e öfke büyüyor. Geçen hafta Potsdam kentinde "Şehrin görüntüsünde hala sorun var. Bu nedenle İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt geniş kapsamlı geri göndermelerin (sınır dışıların) mümkün hale gelmesi ve uygulanması için çalışıyor" açıklaması yaparak göçmen kökenlileri suçlayan Başbakan Merz, Almanya'nın başkenti Berlin'de protesto edildi. Tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan yaklaşık bin 800 kişi Başbakan Merz'in sözlerine tepki gösterdi, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ne(AfD) mesafe koymamakla eleştirdi. "AfD'yi hemen yasaklayın", " Şehir görüntüsünde Merz yok", "Bu benim şehir görüntüm, Bu benim başbakanım değil" pankartları taşıyan göstericiler, sık sık Başbakan Merz'i protesto eden sloganlar da attı.

Gösteride "Hanau" vurgusu

Almanya'da 19 Şubat 2020 tarihinde 4'ü Türk 9 göçmen kökenli Alman vatandaşının katledildiği Hanau şehrinden gelen bir konuşmacı, "19 Şubat 2020'de 9 kişi onları yabancı olarak gören bir ırkçı tarafından öldürüldü. Friedrich Merz, bugün şehir görüntüsünde bir sorun olduğunu söylüyorsa ırkçıların harekete geçmeden önce söylediklerinin aynısını daha hafif bir şekilde söylemiş oluyor. Hanau'da öldürülen insanlar sizin şehir görüntünüzde bir sorun muydular" diye konuştu.

Babasının yıllardır Almanya'da çalıştığını, ülkenin kalkınmasına katkı verdiğini, vergi ödediğini kendisinin de Almanya'da doğup büyüdüğünü belirten konuşmacı, "Sayın Merz, babam şehir görüntüsünde bir sorun mu? Ben bir sorun muyum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından göstericiler cep telefonlarının ışıklarını açarak "Merz şehir görüntüsü istiyorsan görmen için işte sana ışıklı şehir görüntüsü" mesajı gönderdi. Gösteri olaysız sona erdi.

Hükümet sözcüsü gerilimi yatıştırmaya çalıştı, muhalefet özür dile çağrısı yaptı

Almanya Başbakanı Merz'in geçen hafta Potsdam kentinde yaptığı "Şehrin görüntüsünde hala sorun var" açıklamasına özellikle ülkedeki muhalefet partileri ve göçmen kökenliler sert tepki göstermişti. Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, "Başbakan yeni hükümetin değişen göç politikasına ilişkin görüşlerini dile getirdi" diyerek tepkileri yatıştırmaya çalışmıştı. Kendi partisi içinden de tepki gören Merz'in açıklamalarını saygısız ve tehlikeli olarak nitelendiren muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti ise Başbakandan özür dilemesini istemişti. - BERLİN

Kaynak: İHA

