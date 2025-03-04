Berlin'de Türk Marketlerine Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Berlin'de Türk Marketlerine Silahlı Saldırı

Berlin'de Türk market zincirine iki ayrı silahlı saldırı düzenlendi, 23 yaşında bir şüpheli gözaltına alındı.

04.03.2025 16:23
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Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk market zincirinin iki şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyla bağlantılı 23 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk market zincirinin iki şubesine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Spandau ilçesindeki bulunan markete düzenlenen saldırıda silahlı kişi ya da kişiler, marketin giriş kapısının camlarına ateş ederek bölgeden uzaklaştı. Dün yerel saatle 20.00'de marketin kapanmasının ardından düzenlenen saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

İlk saldırıdan yaklaşık yarım saat sonra ise market zincirinin Wilmersdorf ilçesindeki şubesine saldırı gerçekleştirildi. Saldırgan veya saldırganlar market camlarına en az 3 el ateş etti. Saldırıda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, her iki olayda da maddi hasar meydana geldi.

Polis, Spandau'da 23 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı, olayla bağlantı olduğu tespit edilen bir araca da el konuldu. Silahlı saldırıların sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak polis her iki olayla ilgili soruşturma başlattı. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Berlin'de Türk Marketlerine Silahlı Saldırı - Son Dakika

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