Beşikdüzü'nde heyelan, Ev toprakla doldu, aile fındık yevmiyesinde olduğu için kurtuldu - Son Dakika
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Beşikdüzü'nde heyelan, Ev toprakla doldu, aile fındık yevmiyesinde olduğu için kurtuldu

Beşikdüzü\'nde heyelan, Ev toprakla doldu, aile fındık yevmiyesinde olduğu için kurtuldu
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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde aşırı yağışların tetiklediği heyelanda Erdoğan Güdük'e ait evin bir katı toprak ve balçık altında kaldı. Olay sırasında ev sakinlerinin fındık yevmiyesinde olması can kaybını önlerken, evdeki hayvanlar çevredekilerce sağ kurtarıldı; AFAD ve jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde etkili olan aşırı yağışların ardından meydana gelen heyelanda, bir evin bir katı toprak ve balçıkla doldu.

Olay, Beşikdüzü ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan aşırı yağışların ardından meydana gelen heyelanda Erdoğan Güdük'e ait evin bir katı toprak ve balçık altında kaldı.

Heyelanın meydana geldiği sırada ev sakinlerinin fındık yevmiyesinde olması olası bir facianın önüne geçti. Evde bulunan hayvanlar ise çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sağ olarak kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin heyelanın meydana geldiği alanda inceleme ve durum tespit çalışması başlattığı öğrenildi.

Heyelanda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İHA

Yeşilköy Mahallesi, Doğal Afetler, Beşikdüzü, İnceleme, Jandarma, 3. Sayfa, Trabzon, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beşikdüzü'nde heyelan, Ev toprakla doldu, aile fındık yevmiyesinde olduğu için kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşikdüzü'nde heyelan, Ev toprakla doldu, aile fındık yevmiyesinde olduğu için kurtuldu - Son Dakika
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