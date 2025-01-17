Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Tutuklandı, Başkan Vekilliği Seçimi 23 Ocak'ta - Son Dakika
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Tutuklandı, Başkan Vekilliği Seçimi 23 Ocak'ta

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediye başkan vekilliği seçimi 23 Ocak 2025'te yapılacak.

17.01.2025 19:09
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekilliği seçimi 23 Ocak'ta günü yapılacak.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17.01.2025 tarihli ve 2025/34 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Rıza Akpolat, tutuklanma kararı nedeniyle İçişleri Bakanlığının 17 Ocak 2025 tarihli ve 93304 sayılı yazısı eki İçişleri Bakanlık Makamının oluru ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri uyarınca, Beşiktaş Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, Beşiktaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 23 Ocak 2025 tarihinde Perşembe günü Saat 14.00'te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür. Belirtilen tarih ve saatte Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerinin katılımıyla belediye başkan vekili seçimi yapılacaktır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Tutuklandı, Başkan Vekilliği Seçimi 23 Ocak'ta - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Tutuklandı, Başkan Vekilliği Seçimi 23 Ocak'ta - Son Dakika
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