Beşiktaş Belediyesi personeli Gülşah Ocak: "İhaleye fesat ve diğer suçlamalara ilişkin benim kasti davranışım olmadı"

Aziz İhsan Aktaş davasında mütalaaya karşı savunma yapan tutuksuz sanık Beşiktaş Belediyesi personeli Gülşah Ocak, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını talep etti. İş insanı sanık Fahri Aksoy'un oğlu sanık Bahri Uğur Aksoy ise, "Ben babamın istediği işler kapsamında hareket ettim. Benim ihale, hak ediş gibi konuların hiçbirini bilmem mümkün değil. Ben babamın bana destek olduğunu düşündüm. Babamın işleri nedeniyle cezalandırılmam mümkün değildir" dedi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek, ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 7'si tutuklu 200 sanığın 14 Mayıs'ta cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam ediliyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan yeni duruşma salonunda görülen duruşmada tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada Beşiktaş Belediyesi personeli Gülşah Ocak savunma yaptı. 22 Nisan 2026'da görülen duruşmada tahliye edilen Ocak, hakkında soruşturma izni bile olmadan tutuklu kaldığını söyleyerek, "Silivri'nin hücrelerinde tutuklu kaldım. Kanun gereği hakkımda yargılamanın durması gerekirken, ben tutuklu kalmaya devam ettim. Hala da dosyaya sunulan bir soruşturma izni yoktur bu konuda. 25 eylemin 24'ünde yer almamın temel sebebi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminde çalışan memur sayısının az olmasından kaynaklı. Eğer bu birimde çalışan 2 memur değil de 10 memur olsaydı belki bugün karşınızda 24 eylem değil de 3 eylemden sorumlu olarak olacaktım. Ben 2019 yılının Ekim ayında Beşiktaş Belediyesi'nde işe başladığımda gördüm ki kamu ihale mevzuatını bilen memur sayısı çok azdı. Memur olmanın gerekliliğini yerine getirmek suç değildir" dedi.

"Kasti davranışım olmadı"

Ocak savunmasında, "Mütalaayı incelediğimde 11 eylemden beraatım istenmiş, buna katılıyorum. Ama 13 eylemden cezalandırılmam istenmiş, buna katılmıyorum. Kasıtlı olarak ihaleye fesat olarak değerlendirebilecek hiçbir eylemde bulunmadım. Kimseden menfaat sağlamadım. Cezalandırılmam istense de tek bir somut delil yoktur. İhale Kanunu'nun dışına çıkılmamıştır. Esasa ilişkin mütalaada istenen cezayı kabul etmiyorum. Rıza Akpolat'tan da, Ali Rıza Yılmaz'dan da hiçbir zaman talimat almadım. Kimsenin faydasına olabilecek bir işlem yapmadım. İhaleye fesat ya da diğer suçlamalara ilişkin benim hiçbir zaman kasti davranışım olmadı. Yapılan hatalar maddi hatalar. Herhangi bir suça kast edecek hiçbir şey yapmadım. Mütalaada cezalandırılmamın istendiği suçlardan beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

"Babamın işleri nedeniyle cezalandırılmam mümkün değildir"

Ardından savunma yapan iş insanı sanık Fahri Aksoy'un oğlu sanık Bahri Uğur Aksoy, "Hakkımda resmi belgede sahtecilik suçlamasını anlamakta zorlanıyorum. Hangi resmi belgeden bahsedildiği açıkça gösterilmemiştir. Ben kamu görevlisi değilim, resmi belge düzenleme yetkim yoktur. Babam benden bazı işler istedi ve ben de yardım amacıyla yaptım. Ben babamdan ya da başka birinden intikam alacak biri değilim. Ben sadece yaşadığım hususları anlatıyorum. Ben babamın istediği işler kapsamında hareket ettim. Benim ihale, hak ediş gibi konuların hiçbiri bilmem mümkün değil. Ben babamın bana destek olduğunu düşündüm. Babamın işleri nedeniyle cezalandırılmam mümkün değildir. Ben hiçbir ihale sürecine katılmadım" diyerek beraatını talep etti.

Duruşma, sanık avukatlarının savunmasının ardından 29 Haziran Pazartesi gününe ertelendi. - İSTANBUL