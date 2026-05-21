Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi

21.05.2026 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve mal varlığı aklama soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aramalarda 90 bin dolar ve 5 bin Euro'ya el konuldu.

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet almak ve mal varlığı değerlerini aklama soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık ve Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer, eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüphelilerin ikamet ve makam odalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin Euro'ya da el konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Adliye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü
Panathinaikos’ta Ergin Ataman depremi Panathinaikos'ta Ergin Ataman depremi
Konyaspor’da İlhan Palut geldi, bahar geldi Konyaspor'da İlhan Palut geldi, bahar geldi
EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Noah Sonko Sundberg, Süper Lig’e geri dönüyor Noah Sonko Sundberg, Süper Lig'e geri dönüyor

19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
19:19
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
18:18
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
17:54
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 19:59:56. #.0.4#
SON DAKİKA: Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.