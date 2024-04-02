Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınında 16 katlı bina dron ile havadan görüntülendi.
Yangın, öğlen saatlerinde Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan ve gece kulübü olarak işletilen 16 katlı binanın -1 ve -2'nci katında çıkmıştı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürerken yangının çıktığı 16 katlı bina dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınında 16 katlı bina dron ile havadan görüntülendi - Son Dakika
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Tuzla Mahallesi'ndeki bir oto yıkama dükkanına gelen motosikletli bir kişi, işletme sahibi A.K'ye tabancayla ateş etti. Yaralanan A.K hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay anında dükkanın yakınında bulunan bir tanık, daha önce de dükkanın kurşunlandığını belirtti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyolda ölü bulunan zihinsel engelli kadına kamyonla çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı. İzmir-Aydın otoyolunda yapılan çalışmalar sonucunda güvenlik kameralarından incelenen araçlar arasında kırık far ve tamponu bulunan bir kamyon tespit edildi. Kamyon sürücüsü olan Y.İ. gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden kişinin zihinsel engelli Deniz Yetiş olduğu belirlendi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, iftar vakti öncesi vatandaşları uyararak yasaklı bölgelere park yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Uyarılara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Çorum'da Buharevler Mahallesi Mustafa Kemal Ortaokulu önünde çıkan tartışmada, bir çocuk yan bakma meselesi yüzünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı ve yaralı çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.
Artvin'in Arhavi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Alper Yalçın, kapısının önünde duran elektrikli bisikletinin çalındığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Yalçın, bisikletin kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındığını tespit etti. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerde, kapüşonlu montlu şüphelinin etrafı kolaçan ettikten sonra bisikleti alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
Antalya'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 8 kişiden 6'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı olayda toplam 17 milyon 900 bin lira para ve ziynet eşyalarının elden alınarak dolandırıldığını tespit etti. Operasyon sonucunda 8 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 3 başmüfettiş ve 2 iş müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, olayın araştırılması için başmüfettişlerin görevlendirildiği ve İstanbul Bölge Müdürünün olay yerine hareket ettiği belirtildi.
Şırnak'ta izinsiz yürüyüş yapmak isteyen DEM Partili gruba güvenlik güçleri müdahale ederken, 11 kişi gözaltına alındı. Aralarında DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, DEM Parti PM Üyesi Erhan Basut, Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez'inde bulunduğu grup Şırnak Seçim Kuruluna yürüyüş düzenlemek istedi.
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