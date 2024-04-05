Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında 8 şüpheli tutuklandı

Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

05.04.2024 18:35  Güncelleme: 18:42
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Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında 8 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında iş yeri sahipleri ve sorumlu müdürün de bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa götürülen şüphelilerden 9'u ifadelerini vermelerinin ardından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Öte yandan 2 şüpheli ifade işlemlerinin ardından Savcılıktan serbest bırakıldı.

8 şüpheli tutuklandı

Tutuklama talebiyle sevk edilen 9 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İlgili kamu ve belediye görevlileri hakkında soruşturma

Ayrıca, söz konusu işyerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgelerin toplanılma aşamasında olunduğu ve ilgili kamu görevlileri veya belediye görevlileri hakkında ise memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun hükümlerine göre soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Beşiktaş, İstanbul, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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