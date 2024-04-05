Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

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Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili 8 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada bazı şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şirket ortaklarından olan şüpheli Mehmet Memduh C. ifadesinde, yangın sırasında içeride bulunan bir kişiyi arayıp yer tarifinde bulunduğunu belirterek, "İş yeri içerisinde yoğun duman ve ateş olması sebebiyle içeriye girip müdahalede bulunamadık" dedi.

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, 2'si yabancı uyruklu 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u Savcılıkta verdiği ifadelerinin ardından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti. 2 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından Savcılıktan serbest bırakıldığı belirtilmişti. Daha sonra tutuklama talebiyle sevk edilen 9 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Olay günü sahnecilerin son günüydü, onların işi bitecekti"

Bazı şüphelilerin emniyette verdikleri ifadeler ortaya çıktı. İşletmenin sahibi olan ve organizasyon, tamirat ve tadilat işlerini yürüten şüpheli Şahzade Ş. ifadesinde, Ramazan ayından önce tadilat için şirketlerle görüştüğünü söyleyerek, "Diğer işleri marangoz ve demirci yapacaktı. Biz projenin uygulaması için kendi işimizi yaptıktan sonra iş yerini Kahraman beye teslim ettik. Kahraman beyle Çağatay bey yaklaşık 15 gün birlikte çalıştı. İşler ilerleyince bir yandan marangozlar işe başladı. Bildiğim kadarıyla 4-5 gün birlikte çalıştılar. Kahraman bey alt katın kasalarını bitirdi. Loca kısmını yapıyordu. Son 3 gün sahneciler de çalışmaya başladılar. Olay günü sahnecilerin son günüydü, onların işi bitecekti" dedi.

"Anahtarı cep telefonu ışığıyla bulunduğu yerden aldım"

Şirketin ortaklarından Fatma D. ise ifadesinde, "Eniştem Şahzade'nin borçları olması sebebiyle yaklaşık 3 yıl önce kağıt üzerinde işyerinin oranını bilmediğim bir ortaklığı üzerime aldım. Ben resmiyette ortak olduktan sonra hiçbir şekilde işyerine gitmedim" şeklinde konuştu.

"Durumunu sorarak yer tarifinde bulundum"

Diğer ortaklardan şüpheli Mehmet Memduh C. ise, "Olay günü muhasebe katındaki odamda otururken Kahraman E. odama gelerek, 'ağabey yangın var herhalde' dedi. Ben hemen odamdan dışarı çıktım. Arka iç kısımda marangoz olarak çalışan Ercan E.'yi elindeki yangın tüpüyle yangına müdahale ederken gördüm. Daha sonra ben ofise geri girdim. Bu esnada elektrikler gitti. Ortamı yoğun duman sardı. Muhasebenin yanında bulunan ofisten yan taraftaki mağazaya açılan bir kapı var. Bu kapının anahtarı benim odamda bulunur. Bu anahtarı cep telefonu ışığıyla bulunduğu yerden aldım. Kapıyı açarken Kahraman ve Salim yanıma geldi. Kapıyı açıp kendimizi dışarı attık. Hemen cep telefonumla vefat eden Atanur'u aradım, durumunu sorarak yer tarifinde bulundum. İş yeri içerisinde yoğun duman ve ateş olması sebebiyle içeriye girip müdahalede bulunamadık" diye konuştu.

"Bu yüzden de ölü sayısının fazla olduğunu düşünüyorum"

Şüphelilerden demir işçilerinin patronu olan Kahraman D. ise ifadesinde, "Orada genellikle 12-13 kişi çalışıyorduk. O gün iş yeri çalışanları da vardı. Sahneciler ve ahşapçıların sayısı çok fazlaydı. Bu yüzden de ölü sayısının fazla olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Alevlerin boyutu o kadar büyüktü ki binanın 6'ncı katına kadar çıkıyordu"

Olay anında çöpleri dökmek için dışarı çıktıklarını ve döndüklerinde alevlerin üstlerine geldiğini anlatan E.E ise, "Ahmet önden gittiği için alevlerin içinde kaldı. O çıkamadı biz hemen dışarı kaçtık. Alevlerin boyutu o kadar büyüktü ki binanın 6'ncı katına kadar çıkıyordu" ifadelerini kullandı.

İlgili kamu ve belediye görevlileri hakkında soruşturma

Öte yandan, söz konusu işyerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgelerin toplanılma aşamasında olunduğu ve ilgili kamu görevlileri veya belediye görevlileri hakkında ise memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun hükümlerine göre soruşturma başlatılacağı da öğrenildi. - İSTANBUL