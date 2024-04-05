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Beşiktaş'ta 29 kişinin ölümüyle biten yangın faciasında 9 şüpheliye tutuklama talebi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 2 şüphelinin ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında iş yeri sahipleri ve sorumlu müdürünün de bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

9 şüpheliye tutuklama talebi

Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa götürülen şüphelilerden 9'u ifadelerini vermelerinin ardından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Öte yandan 2 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından Savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi.

İlgili kamu ve belediye görevlileri hakkında soruşturma

Ayrıca, söz konusu işyerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgelerin toplanılma aşamasında olunduğu ve ilgili kamu görevlileri veya belediye görevlileri hakkında ise Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre soruşturma başlatılacağı öğrenildi.