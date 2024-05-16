Beşiktaş'ta 5 Katlı Binada Doğal Gaz Patlaması: Patlama Anı Kamerada - Son Dakika
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Beşiktaş'ta 5 Katlı Binada Doğal Gaz Patlaması: Patlama Anı Kamerada

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Beşiktaş'ta tadilat halinde olan 5 katlı binanın 3. katındaki dairede meydana gelen doğal gaz patlaması sonucunda 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı ve etrafa saçılan beton parçaları park halindeki otomobilin üzerine düştü. Binanın tadilat halinde olması muhtemel bir faciayı önledi.

16.05.2024 10:55
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Beşiktaş'ta 5 katlı binada doğal gaz patlaması: Patlama anı kamerada

1 kişinin hafif şekilde yaralandığı patlamanın etkisiyle etrafa saçılan beton parçaları park halindeki otomobilin üzerine düştü

Binanın tadilat halinde olması muhtemel bir faciayı önledi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta tadilat halinde olan 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sırasında evde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralanırken, patlama anı güvenli kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde tadilatta olduğu öğrenilen 5 katlı binanın 3. katındaki dairede saat 05.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sırasında evde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralanırken, patlamanın etkisiyle çevredeki binalardaki dairelerin de camları kırıldı. Camlar etrafa savrulurken, beton parçaları da park halindeki iki otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri etrafa saçılan cam ve beton parçalarını temizledi. Patlamanın olduğu sokak ise hem yaya hem de araç trafiğine kapatıldı. Binanı tadilatta olması nedeniyle boş olduğu öğrenildi.

"Bir kişi yaralıydı. Şok halindeydi"

Bir vatandaş, "Okula çocukları hazırlıyordum. Basınçlı bir ses geldi. Herkes sokağa döküldü. Bir kişi yaralıydı. Şok halindeydi" dedi.

Patlama anı kameraya yansıdı

Öte yanan patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamanın etkisiyle etrafı bir toz bulutunun kaplandığı, binadan kopan parçaların, etrafa saçıldığı ve park halindeki araçların üzerine düştüğü görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta 5 Katlı Binada Doğal Gaz Patlaması: Patlama Anı Kamerada - Son Dakika

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