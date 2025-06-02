Beşiktaş'ta 150 yıllık ağaç üç aracın üzerine düştü - Son Dakika
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Beşiktaş'ta 150 yıllık ağaç üç aracın üzerine düştü

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Beşiktaş\'ta 150 yıllık ağaç üç aracın üzerine düştü
02.06.2025 19:49  Güncelleme: 20:02
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Beşiktaş\'ta 150 yıllık ağaç üç aracın üzerine düştü
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Beşiktaş'ta 150 yıllık olduğu belirtilen bir çınar ağacı, bilinmeyen bir nedenle üç aracın üzerine devrildi. Araçlar hasar görürken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Beşiktaş'ta, çınar ağacı üç aracın üzerine devrildi. Araçlar kullanılamaz hale gelirken, ağacı kaldırmak için itfaiye sevk edildi.

İstanbul Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunan bir çınar ağacı henüz bilinmeyen bir nedenle 3 aracın üzerine devrildi.

3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

O esnada çevrede kimsenin olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Devrilen ağacın altında kalan park halindeki araçlarda hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin ağacı kaldırma çalışması sürüyor.

"150 YILLIK AĞAÇ"

Aracı hasar gören Ömer Bakacak, "Aracım park halindeydi. Dün akşam bırakmıştık. Altı çürümüş ağacın boşalmış. Ağacın tarihinin 150 yıllık olduğunu söylüyorlar. Zamanında bu binada da oturdum epey eski bir ağaç. Ağacın altında gözüken 3 araç var" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta 150 yıllık ağaç üç aracın üzerine düştü - Son Dakika

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