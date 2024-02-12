Beşiktaş'ta ahşap binada yangın çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta ahşap binada yangın çıktı

Beşiktaş\'ta ahşap binada yangın çıktı

Beşiktaş Ortaköy'de bulunan ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alınırken, yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.

12.02.2024 20:45
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Beşiktaş'da ahşap binada yangın çıktı

İSTANBUL - Beşiktaş bulunan ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Beşiktaş Ortaköy'de bulunan ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta ahşap binada yangın çıktı - Son Dakika


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