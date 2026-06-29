Beşiktaş'ta Altın Dolandırıcılığına Operasyon - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Altın Dolandırıcılığına Operasyon

29.06.2026 16:26
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Beşiktaş'ta, 83 yaşındaki vatandaşın 72 milyon lira değerindeki altınını dolandıran 5 kişi yakalandı.

Beşiktaş'ta kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, 83 yaşındaki emekli vatandaşı 72 milyon lira değerindeki Bin 758 adet Cumhuriyet altınını elden teslim almaya ikna eden şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı. Soruşturmada organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, telefonla aradıkları yaşlı vatandaşı kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaklaşık 72 milyon lira değerindeki Bin 758 adet Cumhuriyet altınını teslim almaya ikna eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma dosyasına göre, olay 16 Nisan'da Beşiktaş'ta meydana geldi. Emekli Dinçer Kazancı (83), telefonla kendisini arayan şüphelilerin yönlendirmesi üzerine evinde bulunan yaklaşık 72 milyon lira değerindeki Bin 758 adet Cumhuriyet altınını elden teslim ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği'nin koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, olayda "eldenci", "aracı", "üst aracı" ve "atıcı" olarak görev aldıkları değerlendirilen Mehmet Uçak, Hasan Taş, İsmail Aygin, Fethi Kaymaz ve Selahattin Akmeşe'nin kimlikleri belirlendi.

Şüpheliler, 29 Haziran'da İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında organizatör olduğu değerlendirilen Hakan Ural ile "atıcı" konumundaki Ahmet Karatay'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta Altın Dolandırıcılığına Operasyon - Son Dakika

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