Beşiktaş\'ta ana boru patladı, Zincirlikuyu alt geçidini su bastı

Beşiktaş Nisbetiye Caddesi'nde çalışma yapan ekiplerin ana boruyu patlatması sonucu Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Belediye ekiplerinin suyu Büyükdere Caddesi'ne tahliye etmesiyle cadde göle dönerken, trafik kontrollü olarak sağlandı.

Olay, Beşiktaş Zincirlikuyu Alt Geçidi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nisbetiye Caddesi'nde çalışma yapan ekipler, çalışma sırasında ana boruyu patlattı. Borunun patlaması üzerine Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Olay yerine gelen belediye ekipleri suyun tahliyesini alt geçidin üzerinde bulunan Büyükdere Caddesi üzerine yaptı. Yapılan su tahliyesiyle Büyükdere Caddesi de göle döndü. İki noktanın tahliyesi süresince trafik geçişi kontrollü olarak sağlandı.