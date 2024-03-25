Beşiktaş'ta araçla çarpışan İtalyan kadın eve daldı, ortalık savaş alanına döndü

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İstanbul'da dehşet anları kamerada: Aracıyla İtalyan kadına çarpıp eve daldı, ortalık savaş alanına döndü

Beşiktaş'ta fren yerine gaza basan kadın sürücü bir kadına çarpıp eve daldı

Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda sürücüyle birlikte eve düşen kadın yaralandı

Markete giden ev sahibi ise kazadan kurtuldu

İSTANBUL - Beşiktaş'ta otomobiliyle yokuş aşağıya seyreden kadın sürücü, iddiaya göre fren yerine gaza basınca kaldırımda yürüyen İtalyan kadına çarpıp bir eve daldı. Dehşet anları kameralara yansırken, ortalığın savaş alanına döndüğü kazada sürücü ve aracın çarpması sonucu eve düşen İtalyan kadın yaralandı. Olay esnasında markette bulunan ev sahibi ise kazadan kurtuldu.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü öğretmenlik yaptığı okula gitmek için evinden çıkan Ayşe Ağbaş (54), 34 BND 131 plakalı otomobile binip yola çıktı. Kadın sürücü dik bir yokuştan indiği esnada iddiaya göre fren yerine gaza bastı.

Eve dalan öğretmen dehşeti yaşadı

Kontrolden çıkarak hızlanan otomobil, önce kaldırımda yürüyen Cristina Pisano isimli İtalyan kadına çarptı ardından da çarptığı kadınla birlikte Selver Yaprak'ın evine daldı. Yolda yürüyen vatandaşlar da ölümden kıl payı kurtuldu, dehşet anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar yürüdüğü esnada yokuştan inen otomobil kaldırımda yürüyen kadına çarpıp eve dalıyor.

Çarptığı İtalyan kadını da eve düşürdü

Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Ayşe Ağbaş'ı ve aracın çarpması sonucu eve düşen İtalyan Cristina Pisano'yu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağbaş'ın göğsünden yaralandığı, Pisano'nun ise bacağının kırıldığı öğrenildi. Kaza sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. Olaydan yaklaşık 10 dakika önce markete alışverişe giden ev sahibi Selver Yaprak ise kazadan kurtuldu.

"Evden 10 dakika geç çıkmış olsam burada ölebilirdim"

Evinde maddi hasar oluşan adam yaşananları anlattı. Ev sahibi Selver Yaprak, "Evden 10 dakika geç çıkmış olsam burada ölebilirdim. Buradan geçen bir yayaya da çarptı. Yaya da camdan içeri düşmüş. Kaza olalı kaç gün oldu beni bir kere bile kimse aramadı. Sonuçta sen bir duvara vurmuyorsun, eve vuruyorsun. Kaç gündür ben neler çekiyorum. Camı daha dün taktırdım. Kaç gündür 2 tane ısıtıcı ile bu odayı zor ısıttım. Burada bir tane eşyam kalmadı hepsini attık. Ben evimi aynı zamanda depo olarak da kullanıyorum. Benim dükkanım da yolun karşısında kaç tane ürünümü de patlattı" dedi.

"Hiç frene basmadan eve giriş yaptı"

Mahalle berberi Selahattin Özpınar da, "Çok sert geldi. Hiç frene basmadan eve giriş yaptı. Pencerenin önünde taş vardı taşı da kırıp içeri girdi. Bir tane yaya vardı ona da yandan vurdu. Hayati bir durumu yok ama bacakları kırılmıştı. Evin camı kırıldı, eşyaları da dağılmış vaziyetteydi. Epey bir masrafı var galiba" ifadelerini kullandı.

Market sahibi Ahmet Uzun ise, "Bayanın kullandığı araba yukarıdan aşırı derecede hızlı geliyordu. Yaşlı kadına da çarptı, taşları da kırarak direkt evin içine kadar girdi. Yaşlı kadının İtalyan olduğu söyleniyor, iki bacağı da kırılmış herhalde. Araba direksiyon mahalline kadar camdan içeri girmişti. Şoförün de bilinci kapalıydı" diye konuştu.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı

Öte yandan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı. Sürücü ile çarptığı kadının tedavileri sonrasında ifadelerinin alınacağı ve Ağbaş hakkında "taksirle yaralama" ile "mala zarar verme" suçundan soruşturma açıldığı bilgisine ulaşıldı.