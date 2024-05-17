Beşiktaş'ta bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Beşiktaş'ta bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Beşiktaş'ta bir restoranda çalışan Burak Bagane, başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Bagane'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bagane'nin sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekti.

17.05.2024 22:34
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Beşiktaş'ta bir kişi çalıştığı işletmede silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bir kişi, çalıştığı işletmede başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Gayrettepe Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Silah sesi duyan çevredeki vatandaşlar sesin geldiği noktaya doğru yönelince Burak Bagane isimli şahsın silahla vurulmuş bir şekilde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından Burak Bagane'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

"Kimsenin yanlışına ortak olmadım"

Olaydan hemen önce hayatını kaybeden Burak Bagane'nin sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımda Bagane, "Hayatım boyunca doğruları konuştum. Kimsenin yanlışına ortak olmadım. Az adam olun dedikçe şerefsizliği seçenler ile işim olmadı. Kimsenin hakkı yok üstüme bir iyiliğe karşı 10 iyilik yaptım" ve "Leş ve anlamsız hayat" ifadelerine yer verdi.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

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