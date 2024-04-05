Beşiktaş'ta çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 9 kişiye tutuklama talebi

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Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ve 9 kişiye tutuklama talep edilmesine ilişkin bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Raporda, geçici işçilere eğitim verilmediğinin ve risk planlamasının olmadığının tespit edildiği, yangın sırasında 30'dan fazla çalışan olduğu ve işçilerin iş yeri hakkında tam bilgi sahibi olmadıkları için yukarı kısımlarda mahsur kalarak vefat ettiklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 2'si yabancı uyruklu 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u Savcılıkta verdiği ifadelerinin ardından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. 2 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından Savcılıktan serbest bırakıldığı belirtildi.

İlgili kamu ve belediye görevlileri hakkında soruşturma

Öte yandan, söz konusu işyerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgelerin toplanılma aşamasında olunduğu ve ilgili kamu görevlileri veya belediye görevlileri hakkında ise Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre soruşturma başlatılacağı da öğrenildi.

Raporda risk planlamasının olmadığının tespit edildiği kaydedildi

Söz konusu yangın faciasına ilişkin bilirkişi heyeti ön raporu da ortaya çıktı. Hazırlanan 12 sayfalık bilirkişi raporunda, 18 Nisan 2023'de kulübün bir şirket ile sözleşme yaptığının tespit edildiği, yapılan risk planlaması ve çalışanların eğitiminin 'Clup' çalışması baz olarak yapıldığını belirlendiği, yapılan tadilatlara uygun olmadığının, geçici işçilere eğitim verilmediğinin ve risk planlamasının olmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Çalışmanın devam etmesi ve etrafa dağılan kaynak ışığı nedeniyle yanmanın geç fark edildiği de aktarıldı

Hazırlanan bilirkişi raporunda, olay anında gece kulübünde 4 taşeron firmanın çalışma yaptığı, kulübün tüm kısımlarında aynı anda çalışma yapıldığı için bu çok fazla çalışanın içeride olduğu, yangın sırasında 30'dan fazla çalışan olduğu, elektrotlu kaynak makinesiyle yapılan çalışma sırasında yere ve etrafa dağılarak dökülen kıvılcımların yerde ve yerin sahne altı aralarından kapalı yere düşen kıvılcımların burada bulunan yanıcıları tutuşturma sıcaklığına kadar ısıtarak alevli yanmanın başlamış olabileceği belirtildi. Çalışmanın devam etmesi ve etrafa dağılan kaynak ışığı nedeniyle yanmanın geç fark edildiği de aktarıldı.

Alevlerin yukarı kısımlarda daha etkili olabileceğini düşünemedikleri de belirtildi

Yangına ilk olarak orada bulunan çalışanlar tarafından müdahale edildiğinin ancak başarı sağlanamadığının belirtildiği bilirkişi raporunda, "Yangın daha yeni başlamıştır, nasılsa daha küçüktür düşüncesi ile çalışanların önemsemediği, bir dakikadan bile az bir süre içerisinde yangının çok hızlı bir şekilde büyümesi ile çıkış yolu kapı tarafının alevler ile kesilmiş olması, insanların kendilerini kurtarmak maksadı ile salon iç kısımlarına ve yukarı katlara doğru kaçış yapmaları, yangın hakkında bilinçli olmadıkları için ısının ve alevlerin yukarı kısımlarda daha etkili olabileceğini düşünemediklerinden ve iş yeri hakkında tam bilgi sahibi olmadıkları anlaşıldığından yukarı kısımlarda mahsur kalan 29 çalışanın yangın esnasında oluşan yüksek ısı ve karbonmonoksit gazından etkilenerek vefat ettikleri tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL