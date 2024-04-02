Beşiktaş\'ta çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişiden 6'sının kimliği belirlendi. Hayatını kaybedenlerden birinin mekanda DJ'lik yaptığı öğrenilirken aile yakınları ise Adli Tıp Kurumu'na gelmeye başladı.
Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübündeki çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri çevredeki hastanelerin morguna kaldırıldı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin morgu önünde ölenlerin yakınları teşhis için beklerken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri morg önünde güvenlik önlemi aldı. Bazı aile yakınları da sinir krizi geçirdi. Yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri sürerken cenazelerden 20'si Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
29 kişiden 6'sının kimlikleri belirlenirken aile yakınları Adli Tıp Kurumu'na gelmeye başladı. hayatını kaybeden 29 kişiden 6'sının kimliklerinin Gökay Tevlek, Ahmet Sever, Alparslan Salih Derelioğlu, Kadir Orhanoğlu, Fahrettin Korkut, Yılmaz Kıhrı olarak belirlendi. Gökay Tevlek'in ise mekanda DJ olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL
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Denizli'de Eşen Gölü kıyısında otomobilin el frenini çekmeyi unutan gençlerin aracı göle düştü. İtfaiye ekipleri suya gömülen aracı çıkarırken, araçta kimsenin olmaması büyük bir şans oldu.
Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıkan yangında, saat 13.00 sıralarında 29 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye kaynaklarına göre, gece kulübünde yapılan ses yalıtımı ve dekor tadilatı çalışmalarında tüp patlaması yaşandı ve elyaf malzemeler tutuştu. Mekanın tek kapısı olduğu öğrenilirken, içeride mahsur kalanların çoğu dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
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Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri çevredeki hastanelerin morguna kaldırıldı. Teşhis sonrasında 20 cenaze Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazelerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde bekliyor. Olayda hayatını kaybedenler arasında Atanur Aladağ'ın da olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ta çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Ancak alınan bilgilere göre, gözaltı sayısı 8'e yükseldi ve soruşturma devam ediyor.
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