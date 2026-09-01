Beşiktaş\'ta dron destekli yaya güvenliği denetimi: Sürücülere broşürlü uyarı

İstanbul İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğün ekipleri, Beşiktaş'ta yayaların trafik kurallarına uyması için dron destekli denetim gerçekleştirdi.

İstanbul İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğün ekipleri, sivil trafik polisleri ve İHA Büro Amirliği Beşiktaş Meydanı'nda yaya geçidinde denetim noktası oluşturdu. Ekipler tarafından ışıklı geçiş güzergahlarında dron kaldırıldı ve dronla vatandaşlara yaya geçitlerinde ve ışıklı noktalarda dikkatli olmaları, kurallara uymaları yönünde bilgilendirme anonsları yapıldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kırmızı ışıkta bekleyen sürücülere bilgi amaçlı broşür dağıtıldı.

"Öncelik hayatın öncelik yayanın"

Sürücülere dağıtılan afişte yayalara öncelik vurgusu dikkat çekti. Polis ekiplerinin sürücülere verdiği broşürde, "Görevli kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işaretleri ve levhalarla belirlenmiş kavşak giriş - çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlayınız. Yaya ve okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını veriniz. Bu kurallara uymayanlara Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. Maddesi gereğince Trafik İdari Para Cezası uygulanacaktır" ifadeleri yer aldı.

"Olumlu buluyorum"

Dron destekli uygulama hakkında konuşan İbrahim Rahimov, "Kurallara uymak gerek, herkesin sağlığı için her şey çok önemli. Türkiye'de ilk defa böyle bir şey görüyorum. Belki yurtdışında olabilir ama bizim haberimiz yok. Olumlu buluyorum" dedi. Bartuğ Erdinç ise " önemli olan bizim için can sağlığı biz de trafiği tehlikeye atmıyoruz dronlu uygulamada bence gayet iyi olmuş sonuçta motosikletli sürücüler var polisten kaçabilirler ama dron varken kaçamazlar ben böyle düşünüyorum" dedi.

Öte yandan dronların şüpheli şahıs ve araçların takibi, toplumsal olaylar, operasyonlar, yangın, arama-kurtarma ve genel asayiş çalışmalarında da etkin şekilde kullanıldığı belirtildi.