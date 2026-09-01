Beşiktaş'ta dron destekli yaya güvenliği denetimi: Sürücülere broşürlü uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ta dron destekli yaya güvenliği denetimi: Sürücülere broşürlü uyarı

Beşiktaş\'ta dron destekli yaya güvenliği denetimi: Sürücülere broşürlü uyarı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Meydanı'nda yaya geçidinde dron destekli denetim gerçekleştirdi. Dronla yapılan anonslarla yayalara kurallar hatırlatılırken, sürücülere kırmızı ışıkta beklerken trafik kurallarını içeren broşürler dağıtıldı. Vatandaşlar, uygulamayı olumlu bulduklarını ifade etti.

İstanbul İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğün ekipleri, Beşiktaş'ta yayaların trafik kurallarına uyması için dron destekli denetim gerçekleştirdi.

İstanbul İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğün ekipleri, sivil trafik polisleri ve İHA Büro Amirliği Beşiktaş Meydanı'nda yaya geçidinde denetim noktası oluşturdu. Ekipler tarafından ışıklı geçiş güzergahlarında dron kaldırıldı ve dronla vatandaşlara yaya geçitlerinde ve ışıklı noktalarda dikkatli olmaları, kurallara uymaları yönünde bilgilendirme anonsları yapıldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kırmızı ışıkta bekleyen sürücülere bilgi amaçlı broşür dağıtıldı.

"Öncelik hayatın öncelik yayanın"

Sürücülere dağıtılan afişte yayalara öncelik vurgusu dikkat çekti. Polis ekiplerinin sürücülere verdiği broşürde, "Görevli kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işaretleri ve levhalarla belirlenmiş kavşak giriş - çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlayınız. Yaya ve okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını veriniz. Bu kurallara uymayanlara Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. Maddesi gereğince Trafik İdari Para Cezası uygulanacaktır" ifadeleri yer aldı.

"Olumlu buluyorum"

Dron destekli uygulama hakkında konuşan İbrahim Rahimov, "Kurallara uymak gerek, herkesin sağlığı için her şey çok önemli. Türkiye'de ilk defa böyle bir şey görüyorum. Belki yurtdışında olabilir ama bizim haberimiz yok. Olumlu buluyorum" dedi. Bartuğ Erdinç ise " önemli olan bizim için can sağlığı biz de trafiği tehlikeye atmıyoruz dronlu uygulamada bence gayet iyi olmuş sonuçta motosikletli sürücüler var polisten kaçabilirler ama dron varken kaçamazlar ben böyle düşünüyorum" dedi.

Öte yandan dronların şüpheli şahıs ve araçların takibi, toplumsal olaylar, operasyonlar, yangın, arama-kurtarma ve genel asayiş çalışmalarında da etkin şekilde kullanıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Beşiktaş Meydanı, Teknoloji, Beşiktaş, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta dron destekli yaya güvenliği denetimi: Sürücülere broşürlü uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

16:46
Arif Kocabıyık tutuklandı
Arif Kocabıyık tutuklandı
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı
16:42
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
16:29
Bir il bu olayı konuşuyor Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
16:06
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Hull City’den 17 milyon euroluk transfer
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
15:50
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 17:08:37. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta dron destekli yaya güvenliği denetimi: Sürücülere broşürlü uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement