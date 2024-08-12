Beşiktaş'ta feci kaza: Takla atan araç genç kadını ağır yaraladı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta feci kaza: Takla atan araç genç kadını ağır yaraladı

Beşiktaş'ta süratle seyreden bir araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara ve bir kadına çarptıktan sonra takla attı. Genç kadın ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

12.08.2024 23:48
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Beşiktaş'ta feci kaza: Takla atıp yolda yürüyen genç kadının ağır yaralanmasına neden oldu

Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçtı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta ara sokakta süratle seyreden araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara ve bir kadına çarparak takla attı. Genç kadın kazada ağır yaralanırken, feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, önceki gün saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Abbasağa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen Range Rover marka 34 DOK 427 plakalı araç sürücüsü, aracıyla yokuş aşağı süratle indiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki üç araca çarptıktan sonra takla atıp yolda yürüyen Dila Kıraslı'ya çarptı. Takla atan araç ardından bir araca ve bir motosiklete daha çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırılan Kıraslı, Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesine nakledildi.

Sürücü olay yerinden kaçtı

Öte yandan, dört araca çarpan ve Dila Kıraslı'nın yaralanmasına sebep olan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Olay yerinde sürücü olduğunu iddia eden ancak kaza esnasında yolcu koltuğunda oturduğu tespit edilen Furkan Parlak ise Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğince gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sokakta yürüdüğü esnada aracın çarpması sonucu yaralanan Dila Kiraslı'nın özel bir şirkette insan kaynakları müdürü olduğu ve kaza esnasında aldığı darbeler sonucunda vücudunda kırıklar olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

O anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan feci kaza anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, Range Rover marka aracın süratle yokuşta seyrettiği ve araçlara çarptığı, ardından takla atan aracın yolda yürüyen Dila Kıraslı'ya çarptığı anlar yer aldı.

"Büyük bir gürültüye uyandım"

Kazada aracı hasar olan Turan Topal, "Olay saat gece 04.00 sıralarında meydana geldi. O sırada uyuyordum ve büyük bir gürültü duydum. Oğlum da bu binada oturuyor. Hemen beni aradı ve kaza oldu dedi. Ben de hemen aşağı indim. Ardından güvenlik kamerasına baktığımda Range Rover marka aracın yokuştan süratli bir şekilde inip araçlara ve bir kıza çarptığını gördüm. Benim aracıma da çarpmış. Arabada bayağı hasar var. O kız da yolda yürürken aracın çarpma sesini duyup kenara geçti. Gördüğümüzde yerdeydi. Ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kızın sağlık durumunu bilmiyorum. Buradaki arkadaşlar genç kızı sedyeyle koyup yardım etti. Genç kız' "Beni Amerikan Hastanesine götürün" dedi. Sanırım ailesi Amerika'daymış. Takla atan araç büyük hasar aldı. İçinden çıkanlar oldu. Bir tanesinin de kaçtığını söylediler" diye konuştu.

"Araçtan uyuşturucu madde düştü"

Kaza sesiyle uyandığını söyleyen Ahmet Yüksel, "Gece deprem oldu diye büyük bir görüntüyle uyandım. Bina çöktü sandım. Dışarı çıkıp baktığımda bir kadının yerde yattığını gördüm. Acı içinde kıvranıyordu. Yanına gidip elini tuttum ve teskin etmeye çalıştım. Daha sonra da ambulansa haber verdik, sonra aracın içine baktım ve bagajdan çıktıklarına gördüm. Kadın Amerikan vatandaşı olduğu söyledi ve annesiyle babasının Amerika'da yaşadığını söyledi. Muhtemelen iç kanama vardı kadında. Polisler aracı kaldırdılar. Araçta iki kişi vardı ama biri gitti. Kaçtı diyelim. Çekici aracı kaldırdıktan sonra araçtan uyuşturucu madde düştü. Mahalleli kaçan şahsın elinde siyah bir poşetle gittiğini söyledi" dedi.

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Güvenlik, Trafik Kazaları, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta feci kaza: Takla atan araç genç kadını ağır yaraladı - Son Dakika

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