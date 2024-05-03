Beşiktaş'ta Hırsızlık Yapan 5 Kadın Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Hırsızlık Yapan 5 Kadın Suçüstü Yakalandı

Beşiktaş\'ta Hırsızlık Yapan 5 Kadın Suçüstü Yakalandı

Beşiktaş'ta bir daireyi soyduktan sonra başka bir eve yönelen 5 kadın hırsız, polis ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olayda, hırsızların suç dosyalarının kabarık olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

03.05.2024 13:17  Güncelleme: 13:20
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Beşiktaş'ta bir daireyi soyduktan sonra başka bir eve yönelen 5 kadın hırsız, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suç üstü gözaltına alındı. Suç dosyası kabarık çıkan hırsızların yakalandıkları anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 21 Nisan Pazar günü Dikilitaş Mahallesi, Ayazma Sokak'ta meydana geldi. Hırsızlar S.N.'nin evine girerek, içinde 300 dolar, ziynet eşyalarının bulunduğu çantayı çaldı. Ardından hırsızlar, aynı apartmanda bir başka daireye girmeye çalıştı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Hırsızlar son anda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin polis aracına bindirildiği anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis merkezine getirile 5 şüpheli kadının suç dosyaları da kabarık çıktı. Şüphelilerden Gamze M.'nin 47, Gülay M'nin 32, Leyla T.'nin 17, Yonca T.'nin 41, Sedef T.'nin ise, 80 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 5 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta Hırsızlık Yapan 5 Kadın Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

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