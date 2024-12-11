Beşiktaş'ta İETT Otobüsü Geri Kaydı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beşiktaş'ta İETT Otobüsü Geri Kaydı

Geniş Video İzle

Arıza yapan İETT otobüsü geri kayarak diğer araçlara çarptı, can kaybı olmadı.

11.12.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta arıza yapan İETT otobüsü geri geri kaydı, kazaya sebep oldu

Şoförün otobüsü durdurmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta arıza yapan İETT Özel Halk otobüsü arıza nedeniyle geri geri kaymaya başladı. Şoförün aracı kendi imkanlarıyla durdurmaya çalıştığı anlar kameraya yansırken, hızlanan otobüs seyir halindeki araçlara çarparak durabildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafiğin yoğun olduğu cadde üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalanan İETT Özel Halk Otobüsü geriye doğru kaymaya başladı. Şoförün el frenini çekmeden otobüsten inerek kendi imkanlarıyla durdurmaya çalıştığı o anlar trafikteki bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Trafik içerisinde geri doğru giden İETT Özel Halk otobüsü daha sonra bir araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmadığı, araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Beşiktaş, 3-sayfa, Olaylar, Ulaşım, Yaşam, İETT, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta İETT Otobüsü Geri Kaydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad’ı sattı Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad'ı sattı
11:30 21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye’de karşılamaya gelenlere para dağıttı 21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye'de karşılamaya gelenlere para dağıttı
10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
16:34 Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40’ta 2 Türk kulübü var Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'ta 2 Türk kulübü var
16:31 Sivas Belediyesi’nden Emeklilere Aylık 2 Bin TL Nakit Destek Sivas Belediyesi'nden Emeklilere Aylık 2 Bin TL Nakit Destek
16:18 Kadın futbolcu selfie çekerken 25. kattan düşerek hayatını kaybetti Kadın futbolcu selfie çekerken 25. kattan düşerek hayatını kaybetti
16:13 Türkiye’nin en iyi 20 yemeği seçildi Listenin ilk sırası şaşırttı Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı
16:05 Asgari ücret maratonu başladı İşte 2. toplantı tarihi Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi
16:03 Ümit Özdağ ile İzzet Ulvi Yönter birbirine girdi Ümit Özdağ ile İzzet Ulvi Yönter birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 12:52:59. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta İETT Otobüsü Geri Kaydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.