Beşiktaş\'ta İETT otobüsü ile araç çarpıştı: 2 yaralı

Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile bir aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle cadde tamamen trafiğe kapanırken, yolu kullanmak isteyen bir ambulans zor anlar yaşadı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Beşiktaş Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HO 2470 plakalı İETT otobüsünün şoförü C.S. karşı yönden gelen 34 GL 2970 plakalı minibüse çarpmamak için manevra yapmak istedi. Ancak C.S yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otobüs yan olarak sürüklenmeye başladı. Otobüs önce minibüse ardından yolun kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kaza nedeniyle otobüsün şoförü C.S. ve minibüsteki bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazanın yaşandığı yere gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. O sırada otobüste bulunan yolcuların ise büyük panik yaşadığı öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan iki ikisinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

"Frene basarak kaya kaya geldi"

İETT otobüsünün çarptığı minibüsün şoförü Adnan Orak, "Yokuştan yukarı doğru çıkarken o an İETT otobüsü aşağıya doğru geliyordu. Bana vurmadan önce 50 metre kala frene basarak kaya kaya geldi. Bu şekilde, genişlemesine geldi. Yanımdaki arkadaşın kolunun kırıldığı söylendi. Hastaneyi aradığımda kırığının olmadığını öğrendim. Hayati tehlikesi yok. İETT otobüsünü şoförünün kolu çıkmıştı. Hastaneye götürdüler. Başka yaralı yok, iki yaralı var" sözleriyle anlattı.

Ambulans kaldırımı kullanmak zorunda kaldı

Kaza nedeniyle yol boydan boya trafiğe kapanırken otobüsün kaldırılması için olay yerine çekici çağrıldı. O sırada hasta taşıyan başka bir ambulans yolun kapalı olması sebebiyle bir süre cadde girişinde beklemek zorunda kaldı. Ambulans daha sonra polis ekiplerinin de yardımıyla kaldırıma çıkarak yoluna bu şekilde devam etti. Çekicinin otobüsü kaldırması ile cadde trafiği yeniden normale döndü. - İSTANBUL