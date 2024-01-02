 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı

Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile bir aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle cadde tamamen trafiğe kapanırken, yolu kullanmak isteyen bir ambulans zor anlar yaşadı. Kaza sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

02.01.2024 - 20:32,
Abone Ol

Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı

Kaza nedeniyle kapanan yol hasta taşıyan ambulansa zor anlar yaşattı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile bir aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle cadde tamamen trafiğe kapanırken, yolu kullanmak isteyen bir ambulans zor anlar yaşadı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Beşiktaş Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HO 2470 plakalı İETT otobüsünün şoförü C.S. karşı yönden gelen 34 GL 2970 plakalı minibüse çarpmamak için manevra yapmak istedi. Ancak C.S yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otobüs yan olarak sürüklenmeye başladı. Otobüs önce minibüse ardından yolun kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kaza nedeniyle otobüsün şoförü C.S. ve minibüsteki bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazanın yaşandığı yere gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. O sırada otobüste bulunan yolcuların ise büyük panik yaşadığı öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan iki ikisinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

"Frene basarak kaya kaya geldi"

İETT otobüsünün çarptığı minibüsün şoförü Adnan Orak, "Yokuştan yukarı doğru çıkarken o an İETT otobüsü aşağıya doğru geliyordu. Bana vurmadan önce 50 metre kala frene basarak kaya kaya geldi. Bu şekilde, genişlemesine geldi. Yanımdaki arkadaşın kolunun kırıldığı söylendi. Hastaneyi aradığımda kırığının olmadığını öğrendim. Hayati tehlikesi yok. İETT otobüsünü şoförünün kolu çıkmıştı. Hastaneye götürdüler. Başka yaralı yok, iki yaralı var" sözleriyle anlattı.

Ambulans kaldırımı kullanmak zorunda kaldı

Kaza nedeniyle yol boydan boya trafiğe kapanırken otobüsün kaldırılması için olay yerine çekici çağrıldı. O sırada hasta taşıyan başka bir ambulans yolun kapalı olması sebebiyle bir süre cadde girişinde beklemek zorunda kaldı. Ambulans daha sonra polis ekiplerinin de yardımıyla kaldırıma çıkarak yoluna bu şekilde devam etti. Çekicinin otobüsü kaldırması ile cadde trafiği yeniden normale döndü.

Beşiktaş\'ta İETT otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Beşiktaş, İETT, İstanbul, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika


20:41
Hamas, İsrail'in Lübnan'daki ofislerine yönelik saldırıyı kınadı Hamas, İsrail'in Lübnan'daki ofislerine yönelik saldırıyı kınadı
19:26
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi
19:23
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: 'Aynı çete iki kere çökertildi' iddiaları gerçek dışı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Aynı çete iki kere çökertildi" iddiaları gerçek dışı
18:25
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti
17:49
Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi
17:21
Anıtkabir'de 'Kahrolsun Cumhuriyet' sloganları atan şahıs tutuklandı Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35
New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı

Son Dakika
20:41 Hamas, İsrail'in Lübnan'daki ofislerine yönelik saldırıyı kınadı
19:26 İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi
19:23 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Aynı çete iki kere çökertildi" iddiaları gerçek dışı
18:25 TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti
17:49 Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi
17:21 Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35 New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
16:31 7,6'lık depremin ardından Japonya'nın yaptığı tsunami uyarısı, Güney Kore ile kriz çıkardı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 21:03:56. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement