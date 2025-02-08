Beşiktaş'ta İstinat Duvarı Araçların Üzerine Devrildi

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Beşiktaş'ta istinat duvarı 8 aracın üstüne çöktü

İSTANBUL - Beşiktaş'ta yağan yağmur sonrası site içinde yer alan otoparkın istinat duvarı toprak kayması sonucu park halindeki 8 aracın üstüne devrildi. Araçlar ağır hasar aldı.

Olay, 23.15 sıralarında Beşiktaş Yankı Sokak'ta meydana geldi. Yağmur sebebiyle yaşanan toprak kayması sonucu bir sitenin içinde yer alan açık otoparkın istinat duvarı 8 aracın üstüne çöktü. Çökme sonucu 8 araç kullanılamaz hale geldi. İhbar sonucu olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken AFAD ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde inceleme yaptı. Araç sahipleri ve site sakinleri yaşanan olayı şaşkın gözlerle izledi.

İtfaiye ekipleri yapılan hasar tespitinin ardından duvarın altında kalan araçları kepçe marifetiyle kurtarma çalışmalarına başladı. Duvarın kaldırılmasının ardından araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.