Beşiktaş'ta Kadın Otobüsün Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Kadın Otobüsün Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Beşiktaş\'ta Kadın Otobüsün Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Lütfiye Koyunoğlu, Beşiktaş'ta otobüs kazasında hayatını kaybetti, cenazesiyle ailesi yas tuttu.

16.12.2024 16:31
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Beşiktaş'ta minibüsten indikten sonra durağa yürüdüğü sırada İETT otobüsünün ezmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybeden Lütfiye Koyunoğlu son yolcuğuna uğurlandı. Acılı kızı, annesinin tabutuna sarılarak feryat ederken, baba Rıza Koyunoğlu da evladını son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, dün Beşiktaş 4. Levent mevkisi Konaklar Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüsten inerek durağa yönelen Lütfiye Koyunoğlu'na, 500T Tuzla- Cevizlibağ hattında çalışan İETT otobüsünün sürücüsü Kemal B. (61) çarptı. Otobüsün ezdiği kadın feci şekilde hayatını kaybederken, gözaltına alınan otobüs şoförü Kemal B. ise "taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Hayatını kaybeden Lütfiye Koyunoğlu için Sarıyer'deki Tarabya Merkez Camisi'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene; acılı baba Rıza Koyunoğlu, eski eşi, kızı, ailesi ve birçok seveni katıldı. Acılı kızı tabuta sarılarak "anne" diye feryat etti. Bu sırada kızın feryadı yürekleri dağlarken, acılı baba Rıza Koyunoğlu ise gözyaşlarını tutamadı. Lütfiye Koyunoğlu ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Yeni Ayazağa Mezarlığında defnedildi.

"Dünyaya ibret olsun"

Lütfiye Koyunoğlu'nun babası Rıza Koyunoğlu gözyaşları içinde, "Bak ses burada. Kızım burada yatıyor. Dünyaya ibret olsun, Türkiye'ye ibret olsun. İnsanoğlu hayatı bu kadar işte, bu kadar ucuz. Kızım burada yatıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta Kadın Otobüsün Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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